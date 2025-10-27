Pour le deuxième amical entre les États-Unis et le Portugal, les Américaines ont pris leur revanche. Si Lindsey Heaps est restée sur le banc, Lily Yohannes a joué presque l’intégralité de la rencontre.

L’affront a été lavé. Quatre jours après avoir encaissé sa première défaite à la tête de la sélection américaine, Emma Hayes a compté sur l'ego de ses joueuses pour prendre le meilleur sur le Portugal. Défaites lors du premier amical contre la nation européenne jeudi dernier, Lindsey Heaps et ses partenaires ont eu la réaction attendue dimanche soir pour le second round. Une victoire 3-1 dans un match dans lequel il ne fallait pas avoir du retard. Assise sur le banc américain durant toute la rencontre, Heaps a eu tout le loisir de voir la prestation de sa coéquipière lyonnaise, Lily Yohannes. La milieu était titulaire et a joué 86 des 90 minutes de cet amical, avec une copie qui semble avoir plus que plu aux fans de l’USWNT.

Premier pas pour l'ancienne Lyonne, Alice Marques

Dans ce match qui n’a pas mis longtemps à s’emballer, les États-Unis ont ouvert le score dès la 1re minute avant que l’ancienne Fenotte, Jessica Silva, n’égalise presque dans la foulée (5e). Seulement, les Américaines n’ont pas trop tergiversé puisque Moultrie a inscrit le troisième but de cette partie dès la 10e minute de jeu. Quand Coffey inscrivait le 3-1 à la 82e minute, l’ancienne joueuse de l’OL Lyonnes, Alice Marques, faisait elle ses débuts avec la sélection portugaise. Un moment chargé d’émotion pour la native de l’Ain. Ce lundi, programme plutôt calme avec le seul amical des U23 françaises de Vicki Becho contre la Norvège (16h).