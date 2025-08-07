Lily Yohannes (OL Lyonnes) : "Un rêve devenu réalité"

Parmi les nombreuses recrues estivales de l'OL Lyonnes, Lily Yohannes est la plus jeune. Pourtant, à 18 ans, l'Américaine ne manque pas d'ambitions dans un club dont elle a toujours rêvé.

Comment se passe la nouvelle vie de Lily Yohannes à Lyon ?

Lily Yohannes : Tout va très bien. C'est la 3e semaine d'entraînement, je crois. Je m'y fais bien, c'est agréable d'être ici. Depuis trois semaines, j'ai rencontré ma nouvelle équipe, que ce soit les joueuses ou le staff. Tout le monde m'a bien accueillie, donc je suis contente.

Comment se sent-on à 18 ans à s'entraîner et bientôt jouer aux côtés de joueuses comme Wendie Renard ?

C'est incroyable de jouer avec ces joueuses que tu regardais quand tu étais enfant. Elles sont des légendes du club, des légendes de notre discipline. Jouer avec elles maintenant, c'est un grand honneur. C'est aussi un rêve qui devient réalité.

C'est une étape importante dans votre carrière ? Y a-t-il de l'appréhension ? De la peur ?

Non, je ne pense pas que peur soit le bon mot. Je pense que c'est un bon défi. C'est le bon environnement pour mon développement. Je suis contente, j'aime les sessions d'entraînement et ce qui est mis en place. Tu apprends et progresses chaque jour pour devenir meilleure. C'est le plus important.

"Le coach veut qu'on imprègne le plus vite sa philosophie"

Êtes-vous surprise par quelque chose dans l'équipe ou dans l'environnement ?

Je pense que tout s'est bien passé jusqu'ici. Je suis contente, je m'amuse. L'équipe a été géniale. Les joueuses m'ont bien accueillie. Elles m'ont montré ce qu'elles pouvaient faire pour moi. Elles étaient là pour moi si j'avais besoin de quelque chose. C'est très bien.

Vous découvrez également Jonatan Giraldez comme coach ? Comment est-il sur le terrain et en dehors ?

C'est un bon coach. Je pense que vous le connaissez. Vous savez tout ce qu'il a accompli dans le foot depuis le début de sa carrière. Il apporte tout ça sur le terrain. La qualité technique et l'intensité. Il attend beaucoup de nous. Depuis ces premières semaines, on a déjà appris des choses sur ce qu'il attendait et souhaitait mettre en place.

Qu'est-ce que vous pensez de sa méthode ? Comment entraîne-t-il ? Qu'est-ce qu'il essaie de mettre en place ?

Je pense que chaque jour est différent. Mais je pense que la demande tourne autour de l'intensité, de la mentalité de combattante sur le terrain, d'essayer d'imposer notre style de jeu. Ce qu'il veut de nous, c'est d'être tout le temps présentes sur le ballon, d'attaquer, de défendre. Ça a été ça dès la première semaine. Il essaie de nous inculquer ça assez rapidement. J'aime bien.

"Pousser les normes encore plus loin"

On voit des sourires sur les vidéos, sur les médias sociaux. Est-ce le meilleur moyen d'être intégré dans le groupe ?

C'est sûr. Il y a de bonnes vibes. Tout le monde est super gentil. Sur le terrain, on est sérieuses. On passe du bon temps depuis la reprise, mais on s'entraîne fort et on travaille fort. On veut gagner et être les meilleures. C'est un bon mélange.

Quel sera votre objectif cette saison, pour vous, personnellement et collectivement ?

Pour moi, je pense que je m'adapte jour après jour. Je veux aider mon équipe à faire de bonnes choses. C'est un club connu pour avoir gagné de nombreux trophées. Je veux aider cette équipe à continuer sur cette dynamique, mais aussi à continuer à pousser ce qu'on définit comme des normes pour un club comme l'OL Lyonnes.

Est-ce que vous vous sentez déjà en confiance ?

Oui, je pense que oui. Enfin, je ne sais pas, je suis nouvelle (rires). Tout est différent. Mais tout le monde m'intégre bien. Ils m'ont donné confiance. Ils m'ont aidée, c'est bien. À moi de leur rendre cette confiance.