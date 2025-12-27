Deuxième match dans cette CAN pour le Sénégal de Moussa Niakhaté. À 16 heures, les Sénégalais ont rendez-vous avec la République démocratique du Congo.

Au contraire de Clinton Mata, la CAN pourrait s'étirer pour Moussa Niakhaté. Tandis que son coéquipier en club est en difficulté dans la poule B, le Sénégal a bien entamé son tournoi avec une victoire en patron. Il a dominé sans trembler le Botswana 3-0, prenant la première place du groupe D, devant la République démocratique du Congo.

Les coéquipiers du défenseur central de l'OL peuvent donc se qualifier pour les 8es de finale dès ce samedi. Pour cela, les Lions de la Teranga devront s'imposer face à la RDC, leur principal concurrent. Le coup d'envoi de ce choc sera donné à 16 heures au Maroc.

Une étape vers la finale pour le Sénégal

L'occasion pour les Sénégalais de confirmer leur réussite face à cet adversaire, eux qui ont battu les Congolais en septembre dernier lors des éliminatoires au Mondial 2026 (2-3). Comptant parmi les favoris du tournoi, ils restent tout de même vigilants, à l'image du sélectionneur, Pape Thiaw, qui a dédramatisé l'importance de cette confrontation.

Candidats au titre, les compatriotes de Sadio Mané veulent surtout tracer leur chemin jusqu'à la finale du 18 janvier prochain. Mais d'ici là, plusieurs étapes sont à franchir, dont ce deuxième rendez-vous de la phase de poules. Une belle opposition en tout cas dans cette épreuve africaine.