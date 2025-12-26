Actualités
Pavel Sulc lors son but pendant OL - Le Havre
Pavel Sulc lors son but pendant OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue 1 : l'OL parmi les fortes têtes du championnat

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Certes loin de Lens, meilleure équipe en la matière, l'OL fait partie des formations marquant le plus de la tête en Ligue 1. Avec un Pavel Šulc très inspiré dans ce domaine.

    Sur les 16 premières journées de Ligue 1, l'OL a obtenu 104 corners, plus que toutes les autres équipes. Néanmoins, son pourcentage de conversion sur cette phase de jeu est assez faible (2,8%). Pourtant, les Lyonnais sont loin d'être mauvais dans le jeu aérien. Nous en voulons pour preuve les cinq réalisations inscrites de la tête par les hommes de Paulo Fonseca.

    Un total qui le place au deuxième rang des formations de l'élite les plus efficaces dans ce domaine. Le RC Lens, notamment via ses coups de pied arrêtés ou les qualités de centre de Matthieu Udol, est largement devant (huit). Derrière, à égalité avec les Rhodaniens, nous retrouvons Monaco, le PSG, Strasbourg et Rennes. Sur les 22 buts marqués par les coéquipiers de Pavel Šulc, cela représente tout de même un taux de 22,7%.

    Šulc, meilleur buteur de la tête

    D'ailleurs, le Tchèque, malgré un gabarit loin d'être le plus imposant, dénombre trois réalisations suite à des "coups de casque". C'est autant que le Lensois Odsonne Edouard et le Strasbourgeois Joaquín Panichelli. Deux attaquants autrement plus grands et costauds que l'ancien membre du Viktoria Plzeň.

    Néanmoins, Šulc a pour lui d'être souvent là où il faut, comme contre Nice (3-2). Dans la défaite chez les Aiglons, il plante tout de même à deux reprises de la tête après des corners. Face au Havre (1-0), il a également démontré sa faculté à jouer tous les ballons, comme un renard des surfaces ou un véritable avant-centre. Un atout précieux

    1 commentaire
    1. Olympien First
      Olympien First - ven 26 Déc 25 à 18 h 39

      Le jeu de tête n'est pas à considérer de la même façon lorsqu'il s'agit d'une phase de jeu arrêté (corner ou coup-franc) ou lors d'action de jeu en mouvement.

      C'est ce qui explique que les joueurs de taille moyenne, voire petite, peuvent avoir de bonnes opportunités dans le jeu en mouvement. Là c'est moins prévisible et il suffit d'être au bon endroit et d'avoir un jeu de tête satisfaisant, et c''est le cas pour Sulc, comme pour Tolisso d'ailleurs, ou même Tagliafico.

      Le problème de la réussite sur corner ou coup-franc se pose davantage en raison du manque de taille de nos attaquants et du fait que nos défenseurs centraux (surtout Diakhate qui est plus grand) ne soient pas très bien placés devant le but. Pourtant, je ne trouve pas que les centres soient si mauvais, notamment ceux de Morton ou Karabec, voire Merah. Mais là il faut une bonne synchronisation et des potentiels "buteurs" qui ont la taille et un réel sens du placement, type Giroud.

      On n'en a pas à l'OL, manifestement. Et de toute façon, il faut je pense encore bien mieux travailler ce type de situation à l'entrainement...

      Un point négatif cependant, Hendricks n'apportera probablement pas grand chose dans cet exercice vu sa taille. Lui comme Sulc ou Tolisso sera peut-être bon de la tête dans le jeu en mouvement, mais je doute fort que sur les phases de jeu arrêté il soit performant, avec ses 1,73 m.

      Signaler

