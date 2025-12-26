Ligue 1 : l'OL parmi les fortes têtes du championnat

Certes loin de Lens, meilleure équipe en la matière, l'OL fait partie des formations marquant le plus de la tête en Ligue 1. Avec un Pavel Šulc très inspiré dans ce domaine.

Sur les 16 premières journées de Ligue 1, l'OL a obtenu 104 corners, plus que toutes les autres équipes. Néanmoins, son pourcentage de conversion sur cette phase de jeu est assez faible (2,8%). Pourtant, les Lyonnais sont loin d'être mauvais dans le jeu aérien. Nous en voulons pour preuve les cinq réalisations inscrites de la tête par les hommes de Paulo Fonseca.

Un total qui le place au deuxième rang des formations de l'élite les plus efficaces dans ce domaine. Le RC Lens, notamment via ses coups de pied arrêtés ou les qualités de centre de Matthieu Udol, est largement devant (huit). Derrière, à égalité avec les Rhodaniens, nous retrouvons Monaco, le PSG, Strasbourg et Rennes. Sur les 22 buts marqués par les coéquipiers de Pavel Šulc, cela représente tout de même un taux de 22,7%.

Šulc, meilleur buteur de la tête

D'ailleurs, le Tchèque, malgré un gabarit loin d'être le plus imposant, dénombre trois réalisations suite à des "coups de casque". C'est autant que le Lensois Odsonne Edouard et le Strasbourgeois Joaquín Panichelli. Deux attaquants autrement plus grands et costauds que l'ancien membre du Viktoria Plzeň.

Néanmoins, Šulc a pour lui d'être souvent là où il faut, comme contre Nice (3-2). Dans la défaite chez les Aiglons, il plante tout de même à deux reprises de la tête après des corners. Face au Havre (1-0), il a également démontré sa faculté à jouer tous les ballons, comme un renard des surfaces ou un véritable avant-centre. Un atout précieux