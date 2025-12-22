Actualités
Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
Pavel Sulc lors d’OL – FC Saint-Cyr Collonges (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : Pavel Šulc finit très fort 2025

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Meilleur buteur et passeur du club cette saison, Pavel Šulc vient d'inscrire quatre buts et de délivrer trois offrandes sur les sept dernières rencontres.

    Comme Dominik Greif, Tyler Morton et Afonso Moreira, Pavel Šulc fait partie des très bons coups du recrutement lyonnais sur les six premiers mois de compétition. Son profil atypique détonne, mais le Tchèque s'est imposé comme un incontournable par sa faculté à avoir des statistiques. Ce n'est évidemment pas tout ce qui compte dans le football, mais à l'OL, avoir un garçon à 9 buts et 5 passes décisives en une demi-saison n'est pas du luxe.

    L'ancien footballeur du Viktoria Plzeň a largement contribué à la 5e place de son équipe en Ligue 1, ainsi qu'à sa position de leader en Ligue Europa. Le milieu offensif/faux numéro 9 est aujourd'hui le meilleur canonnier et passeur des Rhodaniens après 23 rencontres.

    Moreira, l'autre atout statistique

    Surtout, il a terminé très fort l'année avec quatre réalisations contre Go Ahead Eagles (2-1), Le Havre (1-0) et Saint-Cyr Collonges (3-0). Des actions déterminantes presque à chaque fois. Sur les sept dernières sorties, on ajoutera ses offrandes contre Nantes (3-0, une) et le Maccabi Tel-Aviv (0-6, deux). À lui désormais de garder cette forme en 2026, ses coéquipiers pourraient en avoir besoin.

    N'oublions pas non plus Afonso Moreira, qui, avec quatre buts et cinq passes, est l'autre joueur clé statistiquement. Il l'a prouvé encore récemment avec ses caviars pour Šulc face aux Saint-Cyrôts et aux Havrais. Il en a donné un autre à Martin Satriano contre les Nantais. Sans oublier sa réalisation face à Go Ahead Eagles en Ligue Europa. Un duo qui devrait encore partager quelques affiches ensemble, au moins au début de 2026.

    2 commentaires
    1. Avatar
      Cicinho2 - lun 22 Déc 25 à 18 h 05

      Je l'aime bien Sulč
      Après 6 mois on peut faire un 1er bilan du recrutement :
      Tops : Greif, Sulč, Morton, Moreira
      Bofs : Karabec, Satriano, Kluivert
      ??? : Hateboer, Ghezzal
      Ce qui est fou c'est d'avoir grillé le joker pour un 9 pour prendre Hateboer à Rennes...
      Enfin, si Endrick se confirme, ça compensera

      Signaler
      1. Avatar
        Steph Du 38 - lun 22 Déc 25 à 18 h 29

        J'ajouterai une liste "utile" oû je mettrai justement Hateboer et Karabec. Le premier sors d'une saison ou il n'a pas bcp joué et le 2nd, de la 2e Div Allemande ! De grace, comment s'attendre à plus ...
        Bofs : Satriano (qui peut devenir "utile" en sortie de banc et donc sans pression, Kluiver qui va sans doute s'améliorer. Quant à Ghezzal ...

        Pour Hateboer, on le sauras peut etre un jour, mais il s'agissait surement d'une opportunité de marché, voire qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir un attaquant ... ou ce que ça aurais donné avec un Barisic (ou un autre jeune d'ailleurs).

        Signaler

