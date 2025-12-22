OL : Pavel Šulc finit très fort 2025

Meilleur buteur et passeur du club cette saison, Pavel Šulc vient d'inscrire quatre buts et de délivrer trois offrandes sur les sept dernières rencontres.

Comme Dominik Greif, Tyler Morton et Afonso Moreira, Pavel Šulc fait partie des très bons coups du recrutement lyonnais sur les six premiers mois de compétition. Son profil atypique détonne, mais le Tchèque s'est imposé comme un incontournable par sa faculté à avoir des statistiques. Ce n'est évidemment pas tout ce qui compte dans le football, mais à l'OL, avoir un garçon à 9 buts et 5 passes décisives en une demi-saison n'est pas du luxe.

L'ancien footballeur du Viktoria Plzeň a largement contribué à la 5e place de son équipe en Ligue 1, ainsi qu'à sa position de leader en Ligue Europa. Le milieu offensif/faux numéro 9 est aujourd'hui le meilleur canonnier et passeur des Rhodaniens après 23 rencontres.

Moreira, l'autre atout statistique

Surtout, il a terminé très fort l'année avec quatre réalisations contre Go Ahead Eagles (2-1), Le Havre (1-0) et Saint-Cyr Collonges (3-0). Des actions déterminantes presque à chaque fois. Sur les sept dernières sorties, on ajoutera ses offrandes contre Nantes (3-0, une) et le Maccabi Tel-Aviv (0-6, deux). À lui désormais de garder cette forme en 2026, ses coéquipiers pourraient en avoir besoin.

N'oublions pas non plus Afonso Moreira, qui, avec quatre buts et cinq passes, est l'autre joueur clé statistiquement. Il l'a prouvé encore récemment avec ses caviars pour Šulc face aux Saint-Cyrôts et aux Havrais. Il en a donné un autre à Martin Satriano contre les Nantais. Sans oublier sa réalisation face à Go Ahead Eagles en Ligue Europa. Un duo qui devrait encore partager quelques affiches ensemble, au moins au début de 2026.