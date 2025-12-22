Actualités
Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Face à l'OL, le FC Saint-Cyr Collonges a savouré l'expérience

  • par Gwendal Chabas

    • Le FC Saint-Cyr Collonges a vécu un grand moment dimanche soir au Parc OL. Malgré la défaite 3-0, il a apprécié ce 32e de finale historique.

    C'est la magie de la Coupe de France. Dimanche soir, les perdants étaient presque aussi heureux que les gagnants du côté de Décines. Il faut dire que l'OL n'a pas franchement brillé, mais a sauvé l'essentiel en battant 3 à 0 le FC Saint-Cyr Collonges. Le pensionnaire de Régional 1 a tenu 52 minutes, avant de craquer sur le but d'Abner. Il n'a pas abdiqué ensuite, mais ses limites étaient visibles. Ainsley Maitland-Niles et ses coéquipiers ont fait gonfler le tableau d'affichage dans les derniers instants.

    Cependant, les Saint-Cyrôts avaient de larges sourires après ce duel historique contre le grand voisin. "On a eu de très bonnes sensations. Même si on a perdu, on s'est battus jusqu'au bout et on a montré qu'on était une équipe combative. Il y a beaucoup de fierté car ça n'arrive pas tous les jours de jouer face à des professionnels. On en a profité au maximum", a confirmé le capitaine Sekhouba Souaré.

    De retour au boulot ce lundi pour certains

    Excellent en défense, il a longtemps retardé l'échéance par des gestes décisifs. Lui et ses partenaires ont montré qu'ils méritaient d'être là après un superbe parcours de sept tours. "Ce sont clairement les trois meilleures semaines de ma vie de footballeur. Ce match vient clôturer cette période en apothéose. On oublie un peu le score parce que la soirée était magnifique, a-t-il retenu. Tous nos proches sont venus, et c'est exceptionnel de les voir contents, bien que le résultat soit négatif."

    Après cette parenthèse enchantée, le club rhodanien va désormais s'atteler à sauver sa place en R1 (11e sur 14). Retour à un quotidien plus "normal" pour les hommes de Clément Guillot. "On va savourer l'évènement avec la famille et les amis, puis demain (lundi), 8 heures au bureau (rires)", rappelait Sekhouba Souaré. De quoi garder les pieds sur terre, avec une foule de souvenirs en prime pour ces amateurs.

    à lire également
    Les supporters de l'OL
    OL - Saint-Cyr Collonges : plusieurs centaines de places solidaires offertes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL
    OL - Saint-Cyr Collonges : plusieurs centaines de places solidaires offertes 13:30
    Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
    Face à l'OL, le FC Saint-Cyr Collonges a savouré l'expérience 12:40
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola entrent en piste 11:50
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Coupe de France : l'OL laisse un tiers de la recette au FC Saint-Cyr Collonges 11:00
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : l'OL reste solide en 32es 10:10
    OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : premier capitanat pour Maitland-Niles 09:25
    OL - Coupe de France : la qualification et c'est tout 08:40
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
    L'OL commencera l'année à Monaco puis à Lille 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clément Guillot lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Guillot après OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : "On a été acteurs" 07:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : "Il a manqué beaucoup de choses" 21/12/25
    Adam Karabec lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 21/12/25
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    Poussif, l’OL fait malgré tout respecter la hiérarchie contre le FC Saint-Cyr Collonges 21/12/25
    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Lille pour l'OL ou Saint-Cyr Collonges en 16es 21/12/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    L’OL avec Hateboer et Kluivert en défense centrale 21/12/25
    Mohamed El Arouch (OL) et Himad Abdelli (Angers)
    Mercato : Abdelli en passe de rejoindre l’OL cet hiver ? 21/12/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    La Juventus a servi de "déclic défensif" à l’OL Lyonnes 21/12/25
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    Coupe de France : le tirage des 16es aura lieu avant OL - FC Saint-Cyr Collonges 21/12/25
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    PSG - OL Lyonnes se tiendra au Parc des Princes le 31 janvier 21/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut