Face à l'OL, le FC Saint-Cyr Collonges a savouré l'expérience

Le FC Saint-Cyr Collonges a vécu un grand moment dimanche soir au Parc OL. Malgré la défaite 3-0, il a apprécié ce 32e de finale historique.

C'est la magie de la Coupe de France. Dimanche soir, les perdants étaient presque aussi heureux que les gagnants du côté de Décines. Il faut dire que l'OL n'a pas franchement brillé, mais a sauvé l'essentiel en battant 3 à 0 le FC Saint-Cyr Collonges. Le pensionnaire de Régional 1 a tenu 52 minutes, avant de craquer sur le but d'Abner. Il n'a pas abdiqué ensuite, mais ses limites étaient visibles. Ainsley Maitland-Niles et ses coéquipiers ont fait gonfler le tableau d'affichage dans les derniers instants.

Cependant, les Saint-Cyrôts avaient de larges sourires après ce duel historique contre le grand voisin. "On a eu de très bonnes sensations. Même si on a perdu, on s'est battus jusqu'au bout et on a montré qu'on était une équipe combative. Il y a beaucoup de fierté car ça n'arrive pas tous les jours de jouer face à des professionnels. On en a profité au maximum", a confirmé le capitaine Sekhouba Souaré.

De retour au boulot ce lundi pour certains

Excellent en défense, il a longtemps retardé l'échéance par des gestes décisifs. Lui et ses partenaires ont montré qu'ils méritaient d'être là après un superbe parcours de sept tours. "Ce sont clairement les trois meilleures semaines de ma vie de footballeur. Ce match vient clôturer cette période en apothéose. On oublie un peu le score parce que la soirée était magnifique, a-t-il retenu. Tous nos proches sont venus, et c'est exceptionnel de les voir contents, bien que le résultat soit négatif."

Après cette parenthèse enchantée, le club rhodanien va désormais s'atteler à sauver sa place en R1 (11e sur 14). Retour à un quotidien plus "normal" pour les hommes de Clément Guillot. "On va savourer l'évènement avec la famille et les amis, puis demain (lundi), 8 heures au bureau (rires)", rappelait Sekhouba Souaré. De quoi garder les pieds sur terre, avec une foule de souvenirs en prime pour ces amateurs.