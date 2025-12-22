Pour la réception du FC Saint-Cyr Collonges, l'OL avait laissé une billetterie solidaire sur le système des cafés suspendus. 380 places ont été offertes pour ce match.

Combien de personnes seraient venues à Décines dimanche soir sans les sanctions touchant les virages du Parc OL ? Aurions-nous atteint les 30 000 supporters ? Difficile à dire. En attendant, il est factuel d'écrire que 25 000 spectateurs ont assisté à la victoire 3 à 0 de l'Olympique lyonnais contre son voisin du FC Saint-Cyr Collonges. Le tout pour un 32e de finale de Coupe de France.

Dans le public, nous retrouvions plusieurs milliers de Saint-Cyrôts, mais également quelques centaines d'individus invités grâce à la billetterie solidaire mise en place pour cette rencontre. Rappelons que pour ce derby, celles et ceux qui le souhaitaient pouvaient offrir des billets à d'autres fans. Une initiative qui a permis de ramener au stade 380 Rhodaniens via les associations partenaires de la Fondation.

L'OL a perdu de l'argent en organisant la rencontre

Le principe était le même que celui des cafés suspendus, avec la possibilité d'acheter un ou des tickets qui reviennent à quelqu'un d'autre. Pour compléter, réexpliquons que l'OL a laissé un tiers de la recette du match au pensionnaire de Régional 1. Il a gardé le reste pour rembourser une partie des dépenses liées à l'organisation de cette confrontation inédite. Insuffisant toutefois pour rentrer dans ses frais.