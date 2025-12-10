Ce mercredi, l'OL a lancé la billetterie pour son 32e de finale de Coupe de France contre Saint-Cyr Collonges. Avec un nouveau dispositif solidaire pour les supporters intéressés.

Une dernière danse avant les fêtes de fin d'année, le tout, avec son voisin. Dimanche 21 décembre, l'Olympique lyonnais recevra Saint-Cyr Collonges, pensionnaire de Régional 1, en 32es de finale de la Coupe de France (21 heures). Si la programmation du match n'a pas été simple à caler, l'organisation, elle, se met tout doucement en route.

Ce mercredi, le club de Ligue 1 a officiellement lancé la billetterie pour le derby inédit. Et pour l'occasion, il a souhaité marquer le coup avec une initiative solidaire. Comme on peut offrir une boisson chaude à un inconnu grâce au système des cafés suspendus, l'OL propose à ceux qui le désirent d'acheter des places pour "la communauté".

Faire un cadeau avant les fêtes

Sur la plateforme, vous pouvez acquérir un ou des billets pour vous et vos proches, mais également prendre un ticket qui sera redistribué. Ils reviendront aux associations partenaires de la Fondation. Le but étant de les allouer à celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au stade.

Vous avez le choix de donner une, deux ou trois places, moyennant 12, 24 ou 36 euros. Et, si elles ne sont pas toutes vendues, l'OL s'engage à recommencer le dispositif sur d'autres affiches cette saison. Quant aux billets pour le grand public, ils sont commercialisés à partir de 12 euros.