OL - Mercato : Tanner Tessmann serait pisté par la Fiorentina

En immense difficulté en championnat, où elle pointe à la dernière place, la Fiorentina voudrait se renforcer cet hiver. Le nom du Lyonnais Tanner Tessmann y circulerait.

Sur le terrain, l'OL se bat avec ses armes et le fait globalement bien, même si les derniers résultats sont moins bons. Financièrement en revanche, la situation est difficile, et le récent communiqué à propos d'un déficit en 2024-2025 de 201,2 millions d'euros ne dit pas autre chose. Avant son passage devant la DNCG jeudi, la question est donc de savoir si l'Olympique lyonnais sera autorisé à un peu bouger ses pions au mercato d'hiver.

Dans la quête d'économies, nous ne devrions pas échapper à des départs, bien que l'effectif ne soit pas pléthorique. Tanner Tessmann fait-il partie de ces éléments qui seront transférés ? En tout cas, la presse italienne avance qu'un club surveillerait le profil de l'Américain avec attention.

La Fiorentina n'a pas encore gagné en Serie A

La Fiorentina, en immense délicatesse en Serie A avec une 20e place, aurait le milieu de terrain dans ses petits papiers. L'information provient de la Gazzetta dello Sport, qui fait un point sur les mouvements possibles chez les Violets. Plusieurs pistes sont évoquées, mais il faut dire que l'équipe n'a toujours pas gagné en championnat après 14 journées et possède sept longueurs de retard sur le 17e, Lecce.

La situation est donc dramatique pour l'entraîneur, Paolo Vanoli, et il lui faudra sans doute du renfort pour s'en sortir. Il est également question du Niçois Jérémie Boga ou du défenseur Axel Disasi, que l'OL suit aussi. Le quotidien transalpin précise que Tanner Tessmann est depuis un moment sur les radars des Florentins.

Sous contrat jusqu'en 2029

Cette saison, le footballeur de 24 ans apparaît comme un membre important du 11. Il a démarré 16 des 19 parties de sa formation, avant de se blesser contre Nantes fin novembre (3-0). Depuis 10 jours, le voilà sur le flanc. Il a tout de même couru, en marge du groupe, ce mercredi. Son contrat court jusqu'en 2029, et Transfermarkt le valorise à 10 millions d'euros.