Actualités
Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
Tanner Tessmann lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Mercato : Tanner Tessmann serait pisté par la Fiorentina

  • par Gwendal Chabas

    • En immense difficulté en championnat, où elle pointe à la dernière place, la Fiorentina voudrait se renforcer cet hiver. Le nom du Lyonnais Tanner Tessmann y circulerait.

    Sur le terrain, l'OL se bat avec ses armes et le fait globalement bien, même si les derniers résultats sont moins bons. Financièrement en revanche, la situation est difficile, et le récent communiqué à propos d'un déficit en 2024-2025 de 201,2 millions d'euros ne dit pas autre chose. Avant son passage devant la DNCG jeudi, la question est donc de savoir si l'Olympique lyonnais sera autorisé à un peu bouger ses pions au mercato d'hiver.

    Dans la quête d'économies, nous ne devrions pas échapper à des départs, bien que l'effectif ne soit pas pléthorique. Tanner Tessmann fait-il partie de ces éléments qui seront transférés ? En tout cas, la presse italienne avance qu'un club surveillerait le profil de l'Américain avec attention.

    La Fiorentina n'a pas encore gagné en Serie A

    La Fiorentina, en immense délicatesse en Serie A avec une 20e place, aurait le milieu de terrain dans ses petits papiers. L'information provient de la Gazzetta dello Sport, qui fait un point sur les mouvements possibles chez les Violets. Plusieurs pistes sont évoquées, mais il faut dire que l'équipe n'a toujours pas gagné en championnat après 14 journées et possède sept longueurs de retard sur le 17e, Lecce.

    La situation est donc dramatique pour l'entraîneur, Paolo Vanoli, et il lui faudra sans doute du renfort pour s'en sortir. Il est également question du Niçois Jérémie Boga ou du défenseur Axel Disasi, que l'OL suit aussi. Le quotidien transalpin précise que Tanner Tessmann est depuis un moment sur les radars des Florentins.

    Sous contrat jusqu'en 2029

    Cette saison, le footballeur de 24 ans apparaît comme un membre important du 11. Il a démarré 16 des 19 parties de sa formation, avant de se blesser contre Nantes fin novembre (3-0). Depuis 10 jours, le voilà sur le flanc. Il a tout de même couru, en marge du groupe, ce mercredi. Son contrat court jusqu'en 2029, et Transfermarkt le valorise à 10 millions d'euros.

    à lire également
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL : Rémy Descamps parle de sa blessure et de son retour sur le banc

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    OL - Mercato : Tanner Tessmann serait pisté par la Fiorentina 17:35
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL : Rémy Descamps parle de sa blessure et de son retour sur le banc 16:50
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Tactique, Maitland-Niles... Paulo Fonseca s'exprime avant OL - Go Ahead Eagles 16:00
    Des supporters devant le Parc OL
    OL - Saint-Cyr Collonges : la billetterie lancée, le club organise une initiative solidaire 15:10
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Go Ahead Eagles : Paulo Fonseca à nouveau très prudent 14:20
    Orel Mangala et Benjamin André lors d'OL - Lille en Coupe de France
    Tanner Tessmann et Orel Mangala sont forfaits pour OL - Go Ahead Eagles 13:35
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    OL - Go Ahead Eagles : avec Rémy Descamps dans les buts 13:00
    Manchester United - OL : un jour spécial pour Melvine Malard 12:35
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL face à Reims
    OL - Go Ahead Eagles : beaucoup de Néerlandais, mais une faible affluence à venir ? 11:50
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Manchester United - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : premier duel entre Manchester United et l'OL Lyonnes 10:10
    L'OL et Alexandre Aulas associés pour longtemps dans l'évènementiel 09:25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes veut relever le défi Manchester United 08:40
    Futur adversaire de l'OL, qui est Go Ahead Eagles ? 08:00
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 8 décembre en podcast  07:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L'OL Lyonnes au complet pour affronter Manchester United 09/12/25
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : deux montants touchés par Lorient, une anomalie pour l'OL 09/12/25
    Le Rhodanien Jérémie Pignard arbitre d'OL - Saint-Cyr Collonges 09/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut