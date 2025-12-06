OL - Mercato : la piste Disasi (Chelsea) explorée pour cet hiver ?

À la recherche d’un défenseur central pour compenser les départs à la CAN de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, l’OL aurait des vues sur Axel Disasi. Seulement, le manque de rythme du joueur de Chelsea pourrait bien jouer contre lui.

Grâce à la FIFA, l’OL a gagné un sursis de deux matchs. En acceptant que les clubs lâchent leurs joueurs le lundi 15 décembre plutôt qu’une semaine auparavant, l’instance internationale permet donc au club lyonnais de pouvoir compter sur Moussa Niakhaté et Clinton Mata contre Go Ahead Eagles en Ligue Europa (11 décembre) et Le Havre en Ligue (14 décembre). Néanmoins, la recherche d’un défenseur central supplémentaire est toujours d’actualité dans la capitale des Gaules, comme l’avait confié Matthieu Louis-Jean ces derniers temps. Cela vient après le renfort d’un attaquant, mais dans la liste des souhaits pour la nouvelle année, se renforcer défensivement arrive très haut.

Deux matchs joués avec la réserve cette saison

En ce sens, l’OL multiplie les pistes et l’une d’elles mènerait à Londres. En cruel manque de temps de jeu à Chelsea, Axel Disasi ferait partie des profils observés par la direction rhodanienne pour un prêt, comme soufflé par L’Equipe. À 27 ans, l’ancien central de Monaco a pour lui de pouvoir évoluer dans une défense à quatre ou à cinq. Vu les expérimentations de Paulo Fonseca ces derniers matchs, le profil matcherait bien.

Seulement, il reste la question de la forme physique de Disasi. Quand l’entraîneur portugais souhaite un joueur disponible dès son arrivée pour les six prochains mois, le Français n’a pas joué cette saison avec les Blues. Pire, son expérience londonienne est loin d’être une réussite avec uniquement 61 matchs depuis son arrivée en 2023 et un prêt de six mois peu concluant à Aston Villa la saison passée.