Ce samedi, l'OL Lyonnes retrouve le championnat avec un déplacement à Dijon. Après deux semaines de trêve internationale, Jonatan Giraldez a tenu à gérer certains physiques en vue de l'enchaînement à venir.
Deux semaines de trêve et désormais un match tous les trois jours sur les quinze prochains jours. En se rendant à Dijon ce samedi (17h), l'OL Lyonnes attaque son dernier marathon de l'année 2025. Trois matchs de Première Ligue et deux rendez-vous de Ligue des champions. Avant de penser à Manchester United mercredi prochain (21h), les Lyonnaises ont un déplacement en Côte d'Or à gérer pour la 9e journée de championnat. Cela intervient après une période où l'effectif lyonnais a été dispersé aux quatre coins du globe pour les matchs internationaux. Il a donc fallu faire une "remise à niveau pour retrouver les automatismes offensifs et défensifs" jeudi et ce vendredi.
Un enchaînement sur les deux semaines à venir
Absentes lors du dernier match de championnat contre Strasbourg, Ingrid Engen et Lindsey Heaps font leur retour dans le groupe, au contraire de Kadidiatou Diani et Elma Juntilla Nelhage, hors du groupe malgré leur présence à l'entraînement ce vendredi. Avec seulement 18 joueuses à convoquer, Jonatan Giraldez a dû faire des choix. Wendie Renard, Inès Benyahia et Teagan Micah ne feront pas le voyage en Bourgogne. Selma Bacha et Marie-Antoinette Katoto sont bien présentes pour ce match de la 9e journée de championnat.
Le groupe de l'OL Lyonnes : Belhadj, Endler - Bacha, Engen, Lawrence, Sombath, Svava, Tarciane - Damaris, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Chawinga, Katoto
Dommage de faire un titre sur l'absence d'une joueuse qui est... dans le groupe. Renard, Diani, Benyahia, Micah, Nelhage sont elles, bien hors groupe.
Selma doit avoir des gènes qui lui donne la régénération ultra rapide aux blessures ?
Préserver Wendie ? elles étaient deux aux entrainements depuis 10 jours pendant que toutes les autres étaient dans leurs sélections .
Si il y en a bien une qui devait être sur la feuille de match c'est bien Wendie contrairement à Bacha....Gigi faut pas nous la faire à l'envers , c'est bidon cette façon de préserver certaines joueuses.... Brand contre l'Espagne a joué sur la pointe des pieds ?
C'est le journaliste qui parle de préserver. On ne préserve pas une joueuse qui n'a pas joué depuis 2 semaines, Renard a tout simplement du se blesser pendant la trêve. Pour Bacha, il s'agissait de quelque chose de mineur. 2 semaines sont largement suffisantes pour s'en remettre. Elle a probablement d'abord pensé à son club et au mois de décembre qui arrivait plutôt qu'aller prendre des risques pour une compétition amicale.
Assez d'accord concernant Wendie. J'ai le sentiment que le coach la prépare peu à peu à un rôle subalterne.
Par contre C. Endler n' a pas de problème de récupération ?
Je suis impatient de voir comment le coach va gérer la défense sur ce match : avec Engen qui parait inamovible dans son esprit, qui va démarrer en déf. centrale ???
Assez d'accord mais Dijon n'est pas un ogre, aussi même si c'est son idée de la préparer à passer la main , il peut quand même l'utiliser et sa titularisation aurait eu un sens vu les voyageuses......
En DC il a sous la main Sombath- Tarciane-Engen et en piston Lawrence/ Sombath et de l'autre côté Bacha-Svava.
Avec celle ci on peut aussi voyager en L1 arkéma......
Bonsoir à tous...
exact, Dijon ce n'est pas un ogre.... le groupe annoncé est quand même de bon niveau pour une victoire.
Par contre mercredi prochain, c'est à Manchester qu'il faut gagner (en tout cas ne pas perdre) donc toutes nos pointures devront être au top, surtout qu'un groupe OL au complet mettra psychologiquement une pression sur les Mancuniennes... même s'il est toujours difficile d'impressionner une British !
