Ce samedi, l'OL Lyonnes retrouve le championnat avec un déplacement à Dijon. Après deux semaines de trêve internationale, Jonatan Giraldez a tenu à gérer certains physiques en vue de l'enchaînement à venir.

Deux semaines de trêve et désormais un match tous les trois jours sur les quinze prochains jours. En se rendant à Dijon ce samedi (17h), l'OL Lyonnes attaque son dernier marathon de l'année 2025. Trois matchs de Première Ligue et deux rendez-vous de Ligue des champions. Avant de penser à Manchester United mercredi prochain (21h), les Lyonnaises ont un déplacement en Côte d'Or à gérer pour la 9e journée de championnat. Cela intervient après une période où l'effectif lyonnais a été dispersé aux quatre coins du globe pour les matchs internationaux. Il a donc fallu faire une "remise à niveau pour retrouver les automatismes offensifs et défensifs" jeudi et ce vendredi.

Un enchaînement sur les deux semaines à venir

Absentes lors du dernier match de championnat contre Strasbourg, Ingrid Engen et Lindsey Heaps font leur retour dans le groupe, au contraire de Kadidiatou Diani et Elma Juntilla Nelhage, hors du groupe malgré leur présence à l'entraînement ce vendredi. Avec seulement 18 joueuses à convoquer, Jonatan Giraldez a dû faire des choix. Wendie Renard, Inès Benyahia et Teagan Micah ne feront pas le voyage en Bourgogne. Selma Bacha et Marie-Antoinette Katoto sont bien présentes pour ce match de la 9e journée de championnat.

Le groupe de l'OL Lyonnes : Belhadj, Endler - Bacha, Engen, Lawrence, Sombath, Svava, Tarciane - Damaris, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Chawinga, Katoto