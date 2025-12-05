OL : entre Textor et Kang, deux salles, deux ambiances

Tandis que John Textor refait parler de lui ces dernières heures, son ancienne partenaire de jeu, Michele Kang, continue de marquer des points dans l’environnement lyonnais. Entre l’ancien président et sa successeure, le cordon est bien coupé.

On dit souvent que les histoires d’amour finissent mal en général. Entre John Textor et Michele Kang, cela restait avant tout une histoire de business, construite du côté de Miami et des villas de luxe de Palm Beach. Néanmoins, l’idylle entre les deux Américains semble bel et bien entérinée. Cela fait déjà quelques mois, mais les différentes révélations sur le système Textor et les ruines qu’il a laissées à l’OL ont fini d’éteindre cette relation. C’est désormais un climat de défiance qui se joue en coulisses au sein d’une entité Eagle Football dont il est difficile de savoir qui dirige quoi et qui a la main sur quoi. Depuis quelques jours, John Textor recommence son jeu médiatique, comme s’il avait besoin de se justifier de méfaits dont beaucoup de personnes ont à présent connaissance.

Textor continue sa croisade contre le foot français

Cela n’est pas sans rappeler les différents discours pré ou post-passage devant la DNCG. Le gendarme financier du football français est le grand méchant et personne ne comprend ce qu’est le système de la multipropriété. C’est un peu ce qui l'Américain sous-entend de nouveau dans un communiqué publié jeudi soir. Il revient sur l’article de nos confrères de L'Équipe, à propos des "transferts fantômes" de cinq joueurs de Botafogo et de l’utilisation de l’affacturage. Une méthode qui pousserait l’OL à devoir rembourser encore plus de cent millions d’euros. "Il n'y a plus aucune incertitude comptable chez Eagle Football concernant ces joueurs, précise-t-il. Tous les examens indépendants ont été accomplis. Ils ont été transférés à l'OL, qui devait naturellement payer des échéances à Botafogo. Comme dans tout transfert normal, Botafogo avait le droit de céder ses créances à une institution tierce, ce qu'il a fait."



A-t-il raison ? A-t-il tort ? Le problème désormais avec John Textor est que la confiance est rompue depuis trop longtemps pour que les supporters de l’OL, et de plus en plus de Botafogo, continuent à croire ce que peut dire l’homme d’affaires. Comme il tente de le rappeler depuis quelques semaines, John Textor ne compte pas rendre son tablier si vite. Et rappelle à qui veut l’entendre qu’il reste le patron d’Eagle Football Holdings et donc le décisionnaire final.

Kang les séduit tous

Pourtant, à Décines, on a appris à vivre sans lui. Enfin presque, puisque comme le rappellent ses sorties médiatiques, l’ombre du "cow-boy", comme il se nomme dans son communiqué, plane encore et toujours au-dessus de Lyon. Ce n’est cependant pas faute de voir Michele Kang ou même Michael Gerlinger vouloir s’en détacher et durcir le ton. En sauvant le club de la relégation, la femme d’affaires américaine s’est assurée un crédit quasiment illimité auprès des supporters. Même si cela ne doit pas faire oublier qu’elle siégeait au conseil d’Eagle et qu’elle a accepté les manigances de Textor à l’époque. Mais en remettant au pot durant l’été pour sauver l’OL mais aussi sa mise, Kang a montré qu’il y avait encore une part d’humanité dans ce football.

Elle qui ne connaissait pas Lionel Messi il y a encore quelques années semble se prendre de plus en plus au jeu de ce sport populaire. Très souvent présente au Parc OL comme ce fut le cas dimanche dernier pour les 75 ans du club, Michele Kang cultive une aura gagnée depuis maintenant six mois. Elle tente de renouer une confiance avec les entrepreneurs lyonnais et ce n’est pas sa récente décision qui va inverser la tendance. En acceptant la tenue du match de Coupe de France à Décines contre le FC Saint-Cyr Collonges le dimanche 21 décembre, elle a convaincu de nouveaux adeptes du côté des Monts d’Or lyonnais et prouve que le football est aussi autre chose qu’une histoire d’argent. Même si à l’OL, chaque euro compte dorénavant.