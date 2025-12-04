Actualités
Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Ligue Europa : Tolisso et Šulc en haut des catégories statistiques

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Grâce à la large victoire de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv (0-6), Corentin Tolisso et Pavel Šulc ont grimpé dans les hiérarchies statistiques. Les voilà parmi les meilleurs buteurs et passeurs.

    Un succès bon pour le moral, et pour les statistiques. Jeudi dernier, l'OL a dominé aisément le Maccabi Tel-Aviv en Serbie (0-6). Tout le monde, ou presque, s'était régalé ce soir-là, dont Corentin Tolisso (triplé) et Pavel Šulc (deux passes décisives). De quoi faire gonfler les chiffres de ces deux joueurs, qui avaient déjà été décisifs dans cette compétition.

    Après cinq journées, ils sont parmi les meilleurs buteurs et passeurs du tournoi. Le milieu de terrain champion du monde en 2018 compte quatre réalisations, de quoi se hisser au deuxième rang. Il se trouve juste derrière Petar Stanić (cinq), de Ludogorets. Le Français est à égalité avec Karol Świderski (Panathinaïkós) et Hamza Igamane (Lille). Mais il est le seul à ne pas être un pur attaquant, et surtout, il a effectué ces prestations en "seulement" trois apparitions, contre cinq pour les autres.

    L'OL premier de la Ligue Europa

    Quant au Tchèque, avec trois offrandes, il est également deuxième, avec Ricardo Horta (Braga) et Aral Şimşir (Midtjylland). Un trio qui colle aux basques de Bryan Zaragoza (Celta Vigo), déjà auteurs de quatre caviars pour ses partenaires.

    Mais le point que retiendra davantage l'Olympique lyonnais, c'est qu'il est en tête avec douze unités en cinq journées. Il suit donc une feuille de route idoine pour terminer dans le top 8, voire mieux, avec les avantages réservés aux deux premiers de la phase de classement. Car les deux premières formations auront l'opportunité de recevoir tous les matchs retours jusqu'à la demi-finale.

      lekinslayer - jeu 4 Déc 25 à 12 h 19

      A savoir que Stanic a 5 buts et est 1er au classement des buteurs..... mais y'a 3 penaltys dans le lot

