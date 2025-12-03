Actualités
OL - Botafogo : l'affacturage au centre des dissensions

  par David Hernandez
    • Avec un audit lancé depuis plusieurs semaines au sein d’Eagle Football BidCo, les dirigeants lyonnais et certains actionnaires tentent de faire la lumière sur les mouvements opaques de John Textor. Avec un système d’affacturage au centre des attentions.

    Il est encore loin d’avoir décidé de laisser tranquille l’OL. L’ombre de John Textor plane toujours au-dessus de Décines, qu’on le veuille ou non. La présidence de Michele Kang tente de s’en défaire au maximum, mais les pots cassés sont tellement importants qu’il va falloir du temps avant que l’Américain ne soit plus qu’un lointain souvenir. La direction lyonnaise suit avec plus ou moins d’attention le litige qui oppose l’homme d’affaires à Iconic Sports, mais à côté de ça, elle tente de faire la lumière sur tout le vestige laissé par Textor. Et on ne peut pas dire que ce soit de bonnes nouvelles à chaque fois. Un audit ayant vu le jour au sein d’Eagle BidCo pour démêler le vrai du faux dans les contestations financières de Botafogo et de l’OL sur qui doit combien à qui, certains points restent difficiles à trancher. Notamment celui de l’affacturage d'après L'Équipe.

    Cinq achats de joueurs faits avec cette pratique

    John Textor a utilisé cette pratique à outrance par John Textor au moment de faire racheter les droits économiques de certains joueurs du club brésilien par son homologue français. Une façon d’avoir du cash tout de suite entre les mains, mais qui n’est pas sans conséquence. Le "prêt" possède des intérêts forts et le débiteur doit donc le rembourser. De ce fait l’OL dans ce litige. Or, la créance s’élèverait à 120 millions d’euros pour le club lyonnais pour l’achat de cinq joueurs cariocas (Igor Jesus, Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha et Jefferson Savarino) et qui n’ont jamais porté les couleurs rouge et bleu, hormis Thiago Almada. Certains ayant même trouvé un nouveau point de chute depuis, à des tarifs défiants toute concurrence et donc une moins-value pour le club rhodanien.

    Si John Textor estime que l’argent disponible tout de suite a profité à l’OL, ce dernier voit les sociétés d’affacturage réclamer leur dû. Avant la DNCG, une telle dette n’est clairement pas un signe positif envoyé, bien que le club soit avant tout une victime, si tout cela se confirme.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Cicinho2 - mer 3 Déc 25 à 8 h 54

      J'y comprends rien à ce système
      Pourquoi l'ol devrait encore de l'argent après avoir acheté des droits économiques sur des joueurs ?
      Parce qu'il y avait une somme gagée sur la base d'un futur montant de transfert?

      Signaler

