Entre lundi et mardi midi, 8 Fenottes disputaient des rencontres internationales avant de retrouver leur club. Avec des temps de jeu plus ou moins importants selon les joueuses.

Entre mercredi et jeudi, Jonatan Giraldez devrait récupérer une bonne partie de son effectif. Car comme toujours avec l'OL Lyonnes lors des trêves internationales, les joueuses se dispersent aux quatre coins du monde avec leur sélection respective. Entre lundi et ce mardi matin, elles étaient 8, par exemple, à disputer des rencontres, toutes amicales.

Dans l'ordre chronologique, nous avons d'abord eu un duel entre le Danemark de Sofie Svava et la Norvège d'Ingrid Engen et Ada Hegerberg. Seule la défenseure centrale norvégienne a participé à ce 0-0, ses deux coéquipières étant restées sur le banc. Une bonne chose sans doute pour l'attaquante, qui avait joué 90 minutes face au Brésil vendredi (3-1).

Pas d'Inès Benyahia avec la France U23

Toujours le 1er décembre, l'équipe de France U23, menée par Vicki Becho, à nouveau capitaine, a chuté contre l'Allemagne (2-0). L'ailière est restée 71 minutes sur le terrain, sortant alors que le score était de 1 à 0. À noter qu'Inès Benyahia avait quitté les Bleuettes après la rencontre, sans que la FFF ne communique à ce sujet.

On jouait aussi à l'autre bout du monde, en Asie, ce mardi matin. Par exemple, l'Australie de Teagan Micah a battu la Nouvelle-Zélande 2 à 0 grâce à Alanna Kennedy et Haylay Raso. La gardienne est ainsi invaincue, comme sa compatriote et concurrente Mackenzie Arnold, qui gardait les buts lors de la première confrontation entre les deux pays (5-0).

Au Japon en revanche, ça s'est mal passé pour le Canada d'Ashley Lawrence, dominé 1 à 0 par les Japonaises. La latérale est entrée en jeu à la 78e, mais n'a pas pu inverser le cours de la partie.

170e cape pour Lindsey Heaps

Enfin, les deux autres Lyonnaises ayant bouclé leur trêve internationale ne sont autres que Lily Yohannes et Lindsey Heaps. La seconde nommée, capitaine des États-Unis face à l'Italie, a même fêté sa 170e sélection avec les Américaines, entrant dans le top 20 des joueuses les plus capées. Mais c'est sa cadette qui s'est le plus illustrée, délivrant une passe décisive pour Catarina Macario sur le premier but. Les deux Rhodaniennes sont sorties aux 75e et 78e minutes.