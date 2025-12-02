Actualités
Vicki Becho avec l'équipe de France U20 contre le Japon
Vicki Becho avec l’équipe de France U20 contre le Japon (@FIFAWWC)

OL Lyonnes : 8 Lyonnaises concernées, les derniers résultats des internationales

  • par Gwendal Chabas

    • Entre lundi et mardi midi, 8 Fenottes disputaient des rencontres internationales avant de retrouver leur club. Avec des temps de jeu plus ou moins importants selon les joueuses.

    Entre mercredi et jeudi, Jonatan Giraldez devrait récupérer une bonne partie de son effectif. Car comme toujours avec l'OL Lyonnes lors des trêves internationales, les joueuses se dispersent aux quatre coins du monde avec leur sélection respective. Entre lundi et ce mardi matin, elles étaient 8, par exemple, à disputer des rencontres, toutes amicales.

    Dans l'ordre chronologique, nous avons d'abord eu un duel entre le Danemark de Sofie Svava et la Norvège d'Ingrid Engen et Ada Hegerberg. Seule la défenseure centrale norvégienne a participé à ce 0-0, ses deux coéquipières étant restées sur le banc. Une bonne chose sans doute pour l'attaquante, qui avait joué 90 minutes face au Brésil vendredi (3-1).

    Pas d'Inès Benyahia avec la France U23

    Toujours le 1er décembre, l'équipe de France U23, menée par Vicki Becho, à nouveau capitaine, a chuté contre l'Allemagne (2-0). L'ailière est restée 71 minutes sur le terrain, sortant alors que le score était de 1 à 0. À noter qu'Inès Benyahia avait quitté les Bleuettes après la rencontre, sans que la FFF ne communique à ce sujet.

    On jouait aussi à l'autre bout du monde, en Asie, ce mardi matin. Par exemple, l'Australie de Teagan Micah a battu la Nouvelle-Zélande 2 à 0 grâce à Alanna Kennedy et Haylay Raso. La gardienne est ainsi invaincue, comme sa compatriote et concurrente Mackenzie Arnold, qui gardait les buts lors de la première confrontation entre les deux pays (5-0).

    Au Japon en revanche, ça s'est mal passé pour le Canada d'Ashley Lawrence, dominé 1 à 0 par les Japonaises. La latérale est entrée en jeu à la 78e, mais n'a pas pu inverser le cours de la partie.

    170e cape pour Lindsey Heaps

    Enfin, les deux autres Lyonnaises ayant bouclé leur trêve internationale ne sont autres que Lily Yohannes et Lindsey Heaps. La seconde nommée, capitaine des États-Unis face à l'Italie, a même fêté sa 170e sélection avec les Américaines, entrant dans le top 20 des joueuses les plus capées. Mais c'est sa cadette qui s'est le plus illustrée, délivrant une passe décisive pour Catarina Macario sur le premier but. Les deux Rhodaniennes sont sorties aux 75e et 78e minutes.

    à lire également
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Première Ligue : Dijon - OL Lyonnes avec Morgane Chignard au sifflet

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Vicki Becho avec l'équipe de France U20 contre le Japon
    OL Lyonnes : 8 Lyonnaises concernées, les derniers résultats des internationales 13:30
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    OL : le soulagement d'Orel Mangala 12:40
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lorient - OL à nouveau arbitré par Mathieu Vernice 11:50
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : Saint-Cyr Collonges tout heureux d'affronter l'OL 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Première Ligue : Dijon - OL Lyonnes avec Morgane Chignard au sifflet 10:10
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Coupe de France : où se jouera Saint-Cyr Collonges - OL ? 09:25
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    Abner, Tessmann, nouveau système... Une semaine qui ouvre des perspectives pour l'OL 08:40
    Saël Kumbedi (OL) avec l'équipe de France U19 @Marbella Football Center
    Mercato - OL : l'option d'achat de Wolfsburg pour Kumbedi serait levée 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    OL : un programme encore chargé avant les fêtes 07:30
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Coupe de France : l'OL affrontera Saint-Cyr Collonges en 32es de finale 01/12/25
    Abner après son but lors d'OL - Nantes
    OL - Nantes (3-0) : Satriano s'offre un beau cadeau pour les 75 ans du club 01/12/25
    Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont - OL
    OL : dix mois plus tard, Mangala a de nouveau foulé une pelouse 01/12/25
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL : Fofana, un retour repoussé ? 01/12/25
    Corentin Tolisso face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Coupe de France : l’OL connaitra son adversaire des 32es ce lundi (19h) 01/12/25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes : un doublé pour Dumornay, sept Lyonnaises en piste 01/12/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 limitent la casse à Dijon 01/12/25
    Alexandre Lacazette avec Anthony Lopes lors d'OL - Monaco en 2016
    OL - Nantes (3-0) : Lopes et Lacazette sont venus saluer les Lyonnais dans le vestiaire 01/12/25
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano (OL) n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis 19 mois 01/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut