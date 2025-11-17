OL Lyonnes : Hegerberg, la reine qui veut retrouver son trône européen

Première Ballon d’Or féminin en 2018, Ada Hegerberg a connu les montagnes russes depuis. De nouveau en confiance sous Jonatan Giraldez, l’attaquante norvégienne a des rêves plein la tête pour cette saison 2025-2026 avec l’OL Lyonnes.

Mercredi soir (18h45), elle pourrait passer le cap symbolique des 70 buts en Ligue des champions. À 30 ans, Ada Hegerberg est loin des Cristiano Ronaldo et autres Lionel Messi dans la compétition européenne, pourtant, ce terrain de jeu est bien son favori. À l’échelle du football féminin, personne ne fait mieux qu’elle et il faudra en faire beaucoup pour réussir à la détrôner. Déjà parce qu’elle est encore loin d’avoir raccroché les crampons. Ensuite, car la concurrence est très très loin derrière.

Il y a une semaine, la Norvégienne a porté presque à elle seule l’OL Lyonnes contre Wolfsburg. Un doublé en première mi-temps et toujours cette rage au moment de faire trembler les filets. Comme si le poids des années ou la simple routine d’empiler les buts n’avaient aucune emprise sur elle. Entre Hegerberg et la Ligue des champions, c’est bel et bien une histoire d’amour. "Ma compétition ? C’est vous qui le dites, avait-elle répondu dans un large sourire après la victoire lyonnaise. C'est un peu la compétition de Wendie aussi, je vais la partager avec elle (rires). Ça reste une compétition à part."

"En gagnant cinq fois, on a peut-être rendu la chose trop facile"

Cette compétition, Ada Hegerberg ne l’a pas gagnée huit fois comme sa capitaine, mais avec six titres, la Ballon d’Or fait partie des joueuses les plus titrées de l’histoire. Passer par le club lyonnais aide forcément à remplir l’armoire à trophées, mais avec une disette qui dure depuis trois ans, l’OL Lyonnes n’est plus forcément la référence. Il y a certes des finales et demi-finales dans le lot, mais il manque toujours cette dernière marche. Plus que jamais, la victoire finale à Oslo est l’objectif principal de ce groupe qui a été façonné pour ça. "Pour moi, l'histoire qu'on a eue en Ligue des Champions avec l'équipe, c'est inoubliable. Je pense qu'on l'a un peu rendu trop facile, avec ces cinq titres d’affilée. Ça fait un moment qu'on n'a pas gagné et c'est l'heure de le refaire."

Une mise au point qui intervient après un début de campagne 2025-2026 parfait avec trois victoires en trois matchs. Mais, avec plus d’une décennie au club désormais, Ada Hegerberg sait que trop bien que les Fenottes seront jugées à partir du printemps. Ce n’est pas encore pour tout de suite et cela va "permettre de rester exigeantes avec nous-mêmes, de travailler dur pour arriver prêtes à ce moment-là." Mais avec la perspective d'une finale à la maison, l'ambition est bien présente.

5 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues

Pour parvenir à tous ces objectifs, l’OL Lyonnes espère logiquement que sa Ballon d’Or 2018 sera d’une aide précieuse. Faisant les montagnes russes depuis plusieurs saisons à cause de blessures à répétition, Hegerberg retrouve le plaisir du jeu, qu’elle avait peut-être un peu perdu l’an passé sous Joe Montemurro. Cette collaboration est souvent expédiée d’un revers de la main, comme pour faire table rase du passé. Avec Jonatan Giraldez, la Norvégienne et tout un groupe ont retrouvé l’exigence du haut niveau et cela porte ses fruits. L’Espagnol ne tarit pas d'éloges sur son attaquante, bien qu’il souligne avant tout "son travail défensif qui est très important. Avec son pressing, elle tire toute l’équipe."

Cependant, tous les suiveurs l’attendent face au but et pour le moment la moyenne a bien repris. Avec trois buts en Ligue des champions, Ada Hegerberg est la co-meilleure buteuse, avec une certaine Alexia Putellas, qui lui a ravi le titre de star du football féminin depuis 2018. Mais à l’OL Lyonnes, on se satisfait surtout d’avoir retrouvé la rage norvégienne. "Ça fait plaisir de la retrouver en renard des surfaces", se réjouit Selma Bacha. Prochain rendez-vous mercredi à Turin avec l’espoir d’une qualification pour le tour suivant, à deux journées de la fin.