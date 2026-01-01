Ce lundi 5 janvier, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" fait son retour. Pour le premier numéro en 2026, l’équipe de TKYDG recevra Ahmed Aït Ouarab, coach de Hauts Lyonnais qualifié pour les seizièmes de Coupe de France.

L’heure de la reprise a sonné pour "Tant qu’il y aura des Gones" au même titre que l’OL. Deux jours après le déplacement des joueurs de Paulo Fonseca à Monaco, l’équipe de TkYDG reviendra sur ce retour à la compétition en Ligue 1. Une première en 2026 sans Endrick, pas qualifié, ni Clinton Mata et Moussa Niakhaté, retenus à la CAN durant la dernière semaine. En plus du décryptage de ce match, une attention toute particulière sera portée sur le mercato hivernal qui a ouvert ses portes ce jeudi 1er janvier 2026. En plus d’Endrick, quelles recrues attendre dans ce mois de marché des transferts ?

Un seizième de Coupe de France pour Hauts Lyonnais

Pour répondre à cette question, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" mettra encore à l’honneur un club de la région lyonnaise qui brille en Coupe de France. Après le FC Saint-Cyr Collonges, Hauts Lyonnais aura le droit à son gros plan grâce à la présence de son entraîneur Ahmed Aït Ouarab. Déjà venu sur le plateau de TKYDG ces dernières années, le coach du club de National 3 parlera notamment de la préparation du choc contre Lorient en seizièmes de finale de Coupe de France, qui se tiendra à Andrézieux samedi 10 janvier à 18h.

Regardez Tant qu'il y aura des Gones en direct sur toutes nos plateformes : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion.