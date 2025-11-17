Actualités
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL (crédit : David Hernandez)

OL : reprise de l’entraînement ce lundi après-midi

  • par David Hernandez

    • Après quatre jours de repos octroyés par Paulo Fonseca, les joueurs de l’OL sont de retour à l’entraînement ce lundi après-midi. Avec en ligne de mire le déplacement à Auxerre dimanche (15h).

    Les troupes ne seront pas plus nombreuses que celle qui a quitté Décines jeudi midi après une troisième séance matinale. Ce lundi après-midi, Paulo Fonseca retrouve ses joueurs pour une nouvelle semaine de travail. Néanmoins, dans cette trêve internationale, peu de retours à se mettre sous la dent pour l’entraîneur de l’OL. Jouant ce lundi, Mathys De Carvalho et Adam Karabec devraient être les premiers internationaux à faire leur retour dans les prochaines heures. Pour les autres, il faudra patienter un peu.

    Avec un match de Ligue 1 programmé dimanche, Fonseca pourra malgré tout travailler avec un groupe complet pour deux ou trois séances. Ce sera toujours mieux que la situation observée lors de la trêve d’octobre avec des retours de Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico, la veille du déplacement à Nice.

    Des retours au compte-goutte mais assez rapides

    Ce cas de figure ne devrait pas arriver pour le voyage jusqu’à Auxerre dimanche (15h) pour la 13e journée de Ligue 1. La préparation ne sera certes pas optimale, mais les derniers rendez-vous internationaux ayant lieu ce mardi, cela laissera du temps à tout le monde pour récupérer et remettre le bleu de chauffe. Ce lundi après-midi, c’est donc un groupe sensiblement identique à celui qui a fait trois entraînements la semaine passée avant de couper quatre jours qui retrouvera le GOLTC. Une reprise en douceur avant de vite attaquer les choses sérieuses pour mettre fin à la série de trois matchs sans victoire en championnat.

    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Hegerberg, la reine qui veut retrouver son trône européen

