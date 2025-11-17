Deux internationaux de l'OL seront sur les terrains ce lundi. Nous retrouverons Mathys de Carvalho (Portugal U20) et Adam Karabec (Tchéquie).

Nous avons basculé dans la dernière semaine internationale de l'année. Dimanche, l'OL ira à Auxerre pour lancer son programme de la fin 2025, avec sept matchs pour nous accompagner jusqu'à la coupure hivernale. Mais d'ici là, il faudra encore observer quelques affiches des joueurs lyonnais avec leur pays.

Ce lundi, ce sera le cas de deux éléments du groupe professionnel. Commençons avec le Portugal U20 de Mathys de Carvalho. Remplaçant lors du succès 2 à 1 contre l'Italie vendredi, le milieu de terrain aura peut-être davantage de temps de jeu face à la Roumanie (17h30). Rappelons que cette partie a lieu dans le cadre de l'Elite League, une compétition amicale.

Les Tchèques terminent leur campagne pour le Mondial

Sur le papier, la confrontation entre la Tchéquie et Gibraltar (20h45) compte pour les éliminatoires au Mondial 2026. Mais en réalité, pour les coéquipiers d'Adam Karabec, il s'agira avant tout d'une rencontre de préparation. En effet, ils savent déjà qu'ils termineront deuxièmes de leur poule, derrière la Croatie. Ils joueront donc les barrages en mars pour essayer de se qualifier à la Coupe du monde.

En attendant, ce duel donnera potentiellement l'occasion à l'ailier rhodanien de vivre sa quatrième sélection. Il était titulaire jeudi contre Saint-Marin lors de la victoire 1 à 0 des Tchèques en amical.