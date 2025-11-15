Actualités
Adam Karabec lors d'OL - Metz
Adam Karabec lors d’OL – Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL - Mondial 2026 : la Tchéquie de Šulc et Karabec passera par les barrages

  • par Gwendal Chabas

    • Pour voir la Coupe du monde 2026, la Tchéquie devra franchir les barrages. Rendez-vous en mars donc pour les Lyonnais Pavel Šulc et Adam Karabec.

    Il leur restait un maigre espoir de se qualifier directement pour le Mondial 2026 en Amérique du Nord. Mais la victoire de la Croatie face aux Iles Féroé 3 à 1 vendredi a définitivement enterré l'ambition de la Tchéquie de devancer les Croates. Luka Modrić et ses partenaires iront à la Coupe du monde, ce qu'espèrent encore Pavel Šulc, Adam Karabec et leurs compatriotes.

    Avant de rencontrer Gibraltar lundi, les Tchèques savent déjà qu'ils termineront deuxièmes de la poule. Une place pour les barrages donc pour cette nation, avec encore une possibilité de participer au tournoi. Ils ne connaissent pas encore leurs adversaires, mais il leur faudra disputer deux matchs dans un format "demi-finale - finale".

    Deux matchs à gagner pour aller au Mondial

    Rendez-vous en mars, mais avant ça, les nations seront réparties en quatre branches de quatre pour des affiches à élimination directe. Tout cela se fera par tirage au sort. En attendant, Karabec et ses coéquipiers (Šulc est blessé) ont une ultime confrontation à négocier en 2025. Un duel amical contre les Gibraltariens qui peut permettre à l'ailier rhodanien de gagner des points en vue des barrages.

    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    OL : Šulc, un faux 9 pour une vraie bonne idée ?

