Actualités
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U19 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL académie : jour de choc pour les U19

  • par Gwendal Chabas

    • Les deux premiers de la poule B du championnat U19 se rencontrent ce samedi. À 15 heures, Clermont reçoit l'OL, un match visiblement gratuitement.

    Depuis plusieurs jours, ce match fait beaucoup parler chez les observateurs. Est-ce qui a entraîné la contreperformance à Bobigny dimanche dernier (défaite 2-1) ? On n'ira pas jusque-là, mais ce samedi, les U19 devront sortir une performance de gala pour espérer dominer le premier de la poule B, Clermont.

    La rencontre se disputera en Auvergne, avec un coup d'envoi prévu à 15 heures. L'enjeu pour les Gones sera de l'emporter afin de revenir à égalité de points avec les Clermontois. Actuellement deuxièmes, les protégés de Florent Balmont comptent 25 unités après 11 journées, contre 28 pour le CF65.

    Metz reste en embuscade

    Un beau duel entre deux formations qui ont réalisé une grosse série de victoires avant de tomber le week-end passé. Il n'en reste pas moins que cette opposition promet beaucoup. Sachant que le FC Metz, troisième (22 unités), affrontera en même temps Strasbourg. Un premier tournant dans cette saison pour Kenan Doganay, le capitaine, et ses partenaires.

    La partie sera diffusée gratuitement sur la chaîne YouTube du club rhodanien, ou sous cet article sur votre site Olympique-et-Lyonnais.

    à lire également
    Académie : l'OL a reçu plusieurs clubs partenaires à Meyzieu

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL académie : jour de choc pour les U19 12:00
    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    OL - Mondial 2026 : la Tchéquie de Šulc et Karabec passera par les barrages 11:05
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine Pays-Bas à la Coupe du monde 2022
    OL : Tagliafico (Argentine) et de Carvalho (Portugal U20) s'imposent 10:15
    Orel Mangala lors de Belgique - Roumanie à l'Euro 2024
    OL : objectif Mondial pour Orel Mangala ? 09:30
    Cette saison, les cadres de l'OL sont au rendez-vous 08:45
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Avec l’OL, les matchs sont hachés en Ligue 1 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL : ça bouge chez Eagle Football Holdings 07:30
    Le stade de l'Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL
    Un forum de l’emploi au Parc OL le 26 novembre 14/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    Ligue 1 : l’OL parmi les équipes les moins menées au score 14/11/25
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    OL : Tagliafico titulaire avec l'Argentine, De Carvalho joue avec les U20 portugais 14/11/25
    Maxence Caqueret avec Côme
    Caqueret (ex-OL) n'a pas le blues de Lyon 14/11/25
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Vercoutre (ex-OL) retrouve Abidal et Adryelson à Dubaï 14/11/25
    Partenaire de l’OL Lyonnes, Orange renforce son engagement avec la FFF 14/11/25
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    OL : Niakhaté toujours en tête des minutes jouées 14/11/25
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    OL : Kang parmi les femmes les plus influentes dans le sport 14/11/25
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 14/11/25
    Jordan Veretout lors de Rangers - OL
    Veretout aurait "aimé jouer à (sa) place" à l’OL 14/11/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL en tête de son groupe 14/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut