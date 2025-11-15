OL académie : jour de choc pour les U19

Les deux premiers de la poule B du championnat U19 se rencontrent ce samedi. À 15 heures, Clermont reçoit l'OL, un match visiblement gratuitement.

Depuis plusieurs jours, ce match fait beaucoup parler chez les observateurs. Est-ce qui a entraîné la contreperformance à Bobigny dimanche dernier (défaite 2-1) ? On n'ira pas jusque-là, mais ce samedi, les U19 devront sortir une performance de gala pour espérer dominer le premier de la poule B, Clermont.

La rencontre se disputera en Auvergne, avec un coup d'envoi prévu à 15 heures. L'enjeu pour les Gones sera de l'emporter afin de revenir à égalité de points avec les Clermontois. Actuellement deuxièmes, les protégés de Florent Balmont comptent 25 unités après 11 journées, contre 28 pour le CF65.

Metz reste en embuscade

Un beau duel entre deux formations qui ont réalisé une grosse série de victoires avant de tomber le week-end passé. Il n'en reste pas moins que cette opposition promet beaucoup. Sachant que le FC Metz, troisième (22 unités), affrontera en même temps Strasbourg. Un premier tournant dans cette saison pour Kenan Doganay, le capitaine, et ses partenaires.

La partie sera diffusée gratuitement sur la chaîne YouTube du club rhodanien, ou sous cet article sur votre site Olympique-et-Lyonnais.