Actualités
Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
Adil Hamdani, attaquant des U17 de l’OL (instagram du joueur)

OL Académie : les résultats du week-end

  • par David Hernandez

    • En plus de la réserve masculine qui jouait samedi, les autres équipes de l’OL Académie étaient sur le pont dimanche. Avec une seule fausse note pour les U19 de Florent Balmont.

    Le dimanche aurait pu être parfait pour l’OL Académie. Il n’a manqué qu’un résultat positif pour cela, la faute aux U19 de Florent Balmont. En déplacement en Île-de-France pour affronter Bobigny, les coéquipiers d’Yvann Konan n’ont pas profité du revers de Clermont pour recoller à la formation auvergnate tout en haut de la poule B. Dès la 22ᵉ minute, les Lyonnais concédaient l’ouverture du score par Yoro Digbeu. Toutefois, ils réagissaient plutôt bien avec une égalisation à la demi-heure de jeu. Malheureusement, le but de Sekou Doucouré à treize minutes de la fin a permis à Bobigny de l’emporter et à l’OL de rester à trois longueurs de Clermont. Un adversaire que les Lyonnais iront défier ce samedi 15 novembre en Auvergne pour un choc au sommet.

    Six points d’avance pour les U17

    Chez les U17, tout roule en revanche puisque les joueurs de Samy Saci et Mour Paye ont enchainé une nouvelle victoire à la maison dimanche. Opposés à Troyes, coincé en milieu de tableau, les jeunes Lyonnais ont fait respecter la hiérarchie. En prenant rapidement les commandes grâce à Merouani dès la 2e minute, l’OL a pu gérer à sa guise. La formation rhodanienne a fait le break, dix minutes après le retour des vestiaires grâce au neuvième but de Titalom (54e). La réduction du score troyenne à la 89e est presque anecdotique, tant l’OL fait la bonne opération. Si Sochaux a pris la deuxième place et est passé devant Torcy, qu'il a battu durant le week-end, les Lyonnais sont leaders avec six points d’avance et huit sur le troisième.

    Les U19 féminines qualifiées

    De place de leader, il en est question pour la réserve et les U19 féminines. Malgré une longue plage sans jouer, le retour à la compétition n’a pas été des plus compliqués. À Meyzieu, la réserve n’a fait qu’une bouchée de l’ALC Longvic (6-0). En menant 3-0 à la demi-heure de jeu grâce notamment à un doublé de Lorna Douvier (3e, 33e), l’OL continue de faire la course en tête avec l’AS Cannes et ses 19 unités. De concurrence, les U19 n’en ont pas dans leur première phase de championnat et survolent les débats. À trois journées de la fin et sept points d’avance sur Dijon qui a un match de plus, elles sont assurées d’aller en phase Élite grâce à leur large succès à Strasbourg (0-4).

