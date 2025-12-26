Actualités
Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
Niakhaté et les joueurs de l’OL face au Maccabi Tel-Aviv (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

OL : les joueurs les plus utilisés par Paulo Fonseca

  • par Gwendal Chabas

    • Cinq joueurs de l'OL ont déjà dépassé les 1 500 minutes de jeu cette saison. Ils sont trois à avoir participé à 22 des 23 matchs disputés depuis août.

    Cet hiver, Paulo Fonseca espère réaliser quelques ajustements dans l'effectif. L'idée est notamment d'apporter de la quantité, avec si possible de la qualité, pour la deuxième partie de saison. En attendant, le Portugais fait peu de rotations et s'appuie énormément sur une colonne vertébrale. On le remarque d'autant plus aisément en observant les temps de jeu des joueurs de l'OL.

    Ainsi, le footballeur le plus utilisé est, d'assez loin, Moussa Niakhaté. Avant de partir à la Coupe d'Afrique des Nations, le défenseur sénégalais avait participé à 22 des 23 rencontres de l'Olympique lyonnais. Il a déjà atteint les 1 904 minutes sur les terrains, ce qui correspond à 21 titularisations.

    Un 11 se dégage

    Derrière, nous avons un quatuor autour des 1 600 minutes. Deux autres membres de l'arrière-garde, Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata, sont à 1 670 minutes. Viennent ensuite les milieux de terrain Tyler Morton (1 639) et Corentin Tolisso, le capitaine (1 597). Chez les attaquants, ce sont Martin Satriano (1 263) et Pavel Šulc qu'on a le plus vus (1 216).

    D'autres éléments ont dépassé les 1 000 minutes sur les pelouses, comme Dominik Greif (1 440) et Tanner Tessmann (1 344), tandis que Nicolas Tagliafico (1 179) et Abner (1 109) se partagent le poste de latéral gauche. Adam Karabec serait le troisième homme du trio offensif (1 096, mais en 21 apparitions). Il pourrait rapidement être dépassé par Afonso Moreira (827), qui a presque autant joué que Malick Fofana (879).

    à lire également
    OL - Mercato : au milieu aussi, des ajustements à venir ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    OL : les joueurs les plus utilisés par Paulo Fonseca 09:25
    OL - Mercato : au milieu aussi, des ajustements à venir ? 08:40
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Première Ligue : OL Lyonnes - Lens sera visible gratuitement 08:00
    Clinton Mata, défenseur de l'OL
    CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola doivent débloquer le compteur 07:30
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Real Madrid : Endrick est persuadé de réussir à l'OL 25/12/25
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : les meilleures buteuses à mi-parcours 25/12/25
    Sulc (OL) face à Mboup et Chitard (Brest)
    Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France... Le calendrier de l'OL en janvier 25/12/25
    Ligue 1 : l'OL obtient davantage de corners que les autres 25/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ernest Nuamah, ailier de l'OL
    Le RWD Molenbeek continuerait de payer pour Ernest Nuamah 25/12/25
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le calendrier des U19 pour la phase élite 25/12/25
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l'OL ? 25/12/25
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    Mercato : l'OL suivrait un ailier du FC Metz 25/12/25
    Himad Abdelli, joueur d'Angers
    Mercato : Himad Abdelli entre l'OL et l'OM ? 25/12/25
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca ne les a pas encore tous convaincus 25/12/25
    Ligue 1 : à Monaco, l'OL retrouvera Jérôme Brisard 25/12/25
    Endrick sur le banc du Real Madrid
    Endrick vient s’ajouter à la longue liste des Brésiliens de l’OL 25/12/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Ligue 1 : limité par son effectif, Fonseca n’a fait que peu de rotation 24/12/25
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    L’OL fêtera ses dix ans à Décines contre Brest 24/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut