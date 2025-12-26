OL : les joueurs les plus utilisés par Paulo Fonseca

Cinq joueurs de l'OL ont déjà dépassé les 1 500 minutes de jeu cette saison. Ils sont trois à avoir participé à 22 des 23 matchs disputés depuis août.

Cet hiver, Paulo Fonseca espère réaliser quelques ajustements dans l'effectif. L'idée est notamment d'apporter de la quantité, avec si possible de la qualité, pour la deuxième partie de saison. En attendant, le Portugais fait peu de rotations et s'appuie énormément sur une colonne vertébrale. On le remarque d'autant plus aisément en observant les temps de jeu des joueurs de l'OL.

Ainsi, le footballeur le plus utilisé est, d'assez loin, Moussa Niakhaté. Avant de partir à la Coupe d'Afrique des Nations, le défenseur sénégalais avait participé à 22 des 23 rencontres de l'Olympique lyonnais. Il a déjà atteint les 1 904 minutes sur les terrains, ce qui correspond à 21 titularisations.

Un 11 se dégage

Derrière, nous avons un quatuor autour des 1 600 minutes. Deux autres membres de l'arrière-garde, Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata, sont à 1 670 minutes. Viennent ensuite les milieux de terrain Tyler Morton (1 639) et Corentin Tolisso, le capitaine (1 597). Chez les attaquants, ce sont Martin Satriano (1 263) et Pavel Šulc qu'on a le plus vus (1 216).

D'autres éléments ont dépassé les 1 000 minutes sur les pelouses, comme Dominik Greif (1 440) et Tanner Tessmann (1 344), tandis que Nicolas Tagliafico (1 179) et Abner (1 109) se partagent le poste de latéral gauche. Adam Karabec serait le troisième homme du trio offensif (1 096, mais en 21 apparitions). Il pourrait rapidement être dépassé par Afonso Moreira (827), qui a presque autant joué que Malick Fofana (879).