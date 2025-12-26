OL : retrouvez toutes nos émissions Tant qu'il y aura des Gones

Pendant les fêtes, Tant qu'il y aura des Gones coupe pour quelques jours. En attendant son retour, vous pouvez voir ou revoir toutes les émissions sur YouTube.

Comme pour les joueurs de l'OL, ce sont les vacances pour Tant qu'il y aura des Gones. Trois semaines vont s'écouler entre le dernier numéro du 15 décembre et celui du 5 janvier 2026. Après l'opus consacré à l'avant-match entre l'OL et Saint-Cyr Collonges, l'équipe de TKYDG souffle durant quelques jours pour mieux entamer l'année 2026.

En attendant la prochaine émission, qui reviendra sur le déplacement des Lyonnais à Monaco le 3 janvier, vous pouvez retrouver toutes les précédentes sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous sur ce lien afin de voir ou revoir les 14 numéros de la première moitié de saison.

Abonnez-vous pour ne rien manquer

Vous pouvez également en profiter pour vous abonner. En cliquant sur la petite cloche, vous serez tenu au courant à chaque lancement de direct. Rappelons que votre programme hebdomadaire sur les septuples champions de France (2002-2008) se tient chaque lundi à 19 heures. Nicolas Puydebois et Enzo Reale, nos consultants et anciens joueurs professionnels, livrent leurs avis sur l'actualité de l'OL.

Regardez Tant qu'il y aura des Gones en direct sur toutes nos plateformes : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion.