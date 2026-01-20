OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 19 janvier en podcast 

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

En ce moment, les lundis se suivent et se ressemblent pour Tant qu'il y aura des Gones. Ce 19 janvier, votre émission sur l'Olympique lyonnais a débriefé la sixième victoire consécutive des hommes de Paulo Fonseca. Cette fois-ci, c'est Brest qui a subi la loi des Rhodaniens, pas aidé par l'exclusion assez précoce de Romain Del Castillo. Les coéquipiers de Nicolas Tagliafico ont été suffisamment sérieux pour en profiter, malgré une frayeur en fin de partie (2-1).

Les voilà à présent quatrièmes de Ligue 1, devant Lille. L'OL peut-il rester dans ce top 4 ? Faire mieux et aller chercher le podium ? TKYDG a posé la question aux consultants Enzo Reale et Nicolas Puydebois. Dans un second temps, Endrick a une nouvelle fois été au centre du débat. Pour sa première à domicile, le Brésilien a montré ce qu'il savait faire : percuter, dribbler et frapper, tout en délivrant une passe décisive. Des débuts prometteurs, après son but à Lille en Coupe de France, qu'il faudra confirmer.

Quelle formule au milieu pour l'OL ?

Enfin, le troisième thème était consacré au milieu de terrain et au mercato. Un peu avant ce nouveau numéro, le club a officialisé l'arrivée de Noah Nartey. Un renfort venu de Brondby qui apporte une solution supplémentaire dans l'entrejeu. Un secteur désormais assez dense, peut-être trop ?

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.