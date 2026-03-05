OL - Lens (2-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Ayant l’opportunité de retrouver le dernier carré de la Coupe de France, l’OL a cru à l’exploit contre Lens. Retrouvez le baromètre de la rédaction.

On n’a pas aimé

Maitland-Niles toujours aussi nonchalant

Son retour tout en dilettante a permis à Florian Thauvin d’avoir cinq mètres d’avance pour pousser tout en douceur la frappe repoussée par Rémy Descamps. Après une bonne passe au début de l’année, Maitland-Niles semble retomber dans ses travers. Est-ce qu’il est tout simplement usé physiquement ? Il a laissé sa place à Hans Hateboer, en se tenant derrière la cuisse, et sur chaque phase arrêtée, on a pu le voir en train de chercher son souffle. Il est clair que l’Anglais enchaîne, comme beaucoup de ses coéquipiers. Mais louper des contrôles, voir le ballon passer sous son pied n’a rien à voir avec de la fatigue mais un vrai manque de concentration. Ce n’est pas la première fois, mais malheureusement, sa doublure néerlandaise n’apporte pas forcément de grosses garanties.

On a aimé

Himbert a dynamisé toute une équipe

Est-ce qu’il ne va pas falloir réfléchir à lui offrir une titularisation dès dimanche contre le Paris FC ? Tout va très vite pour le jeune Himbert mais tout semble lui glisser de dessus. Après son but à Marseille récompensant une entrée pleine d’énergie, il a remis ça ce jeudi soir face à Lens. Ayant remplacé Nicolas Tagliafico à l’heure de jeu pour un passage en 4-3-3, Rémi Himbert a apporté de la vie à une attaque qui en manquait cruellement pendant une heure. Son centre arrêté mais parfaitement déposé sur Roman Yaremchuk a redonné de l’espoir à tout un stade. Il a fini de faire chavirer le Parc OL en faisant preuve d’un vrai sang froid pour égaliser dans le temps additionnel.