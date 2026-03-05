OL - Lens (2-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Ayant l’opportunité de retrouver le dernier carré de la Coupe de France, l’OL a cru à l’exploit contre Lens. Retrouvez le baromètre de la rédaction.
On n’a pas aimé
Maitland-Niles toujours aussi nonchalant
Son retour tout en dilettante a permis à Florian Thauvin d’avoir cinq mètres d’avance pour pousser tout en douceur la frappe repoussée par Rémy Descamps. Après une bonne passe au début de l’année, Maitland-Niles semble retomber dans ses travers. Est-ce qu’il est tout simplement usé physiquement ? Il a laissé sa place à Hans Hateboer, en se tenant derrière la cuisse, et sur chaque phase arrêtée, on a pu le voir en train de chercher son souffle. Il est clair que l’Anglais enchaîne, comme beaucoup de ses coéquipiers. Mais louper des contrôles, voir le ballon passer sous son pied n’a rien à voir avec de la fatigue mais un vrai manque de concentration. Ce n’est pas la première fois, mais malheureusement, sa doublure néerlandaise n’apporte pas forcément de grosses garanties.
On a aimé
Himbert a dynamisé toute une équipe
Est-ce qu’il ne va pas falloir réfléchir à lui offrir une titularisation dès dimanche contre le Paris FC ? Tout va très vite pour le jeune Himbert mais tout semble lui glisser de dessus. Après son but à Marseille récompensant une entrée pleine d’énergie, il a remis ça ce jeudi soir face à Lens. Ayant remplacé Nicolas Tagliafico à l’heure de jeu pour un passage en 4-3-3, Rémi Himbert a apporté de la vie à une attaque qui en manquait cruellement pendant une heure. Son centre arrêté mais parfaitement déposé sur Roman Yaremchuk a redonné de l’espoir à tout un stade. Il a fini de faire chavirer le Parc OL en faisant preuve d’un vrai sang froid pour égaliser dans le temps additionnel.
Oui, AMN est pas bon, on le sait, il est nonchalant manque d'implication.
Hateboer pourrait être à la place de AMN je ne sais pas si ce serait pire donc pourquoi pas dimanche.
Concernant Himbert, vu le manque de solution devant, le mettre titulaire dimanche ne serait pas une mauvaise idée.
Peut-être qu'il est meilleur en rentrant, c est possible, car c est pas la même chose de débuter un match que de rentrer.
Mais ça nous permettrais de jouer en 433.
Himbert est LA satisfaction de cette soirée. Il doit être titulaire dimanche soir face au PFC. On doit repasser en 4-3-3.
Pour compenser AMN peut-être blessé, Mata pourrait glisser à droite, et Hateboer prendre sa place en DC.
Janot06.
Je ne pense pas que tu puisse mettre mata à droite.
Il est déjà cuit, si tu le mets à un poste ou il doit faire des allers retours, tu le crame.
Hateboer serait titulaire.
Mais oui, un 433 serait une bonne idée avec Himbert
Mata est cuit, le mettre à droite où il aurait encore plus d'efforts à faire ça serait pas une bonne chose à mon avis.
Peut-être l'occasion de faire jouer le petit Kamara ? (Il peut jouer au centre et à droite)
La satisfaction ultime !!!
Le changement offensif tôt dans le match…
Sortie d’un défenseur pour un attaquant et le résultat ; on revient de deux buts.
J’espère sincèrement qu’il va comprendre que ça marche aussi.
On a fait un super deuxième mi temps.
J’étais au stade et c’est très difficile de contourner ces lensois.
On l’a fait sans notre armada.
Malheureusement comme prévu on a encore un nouveau blessé.
La coupe de France est terminé donc maintenant se concentrer sur les deux compétitions qui reste.
Peuple lyonnais il faut vraiment pas leur en vouloir ce soir., ni au staff ni aux joueurs.
Contrairement à Lens on a joué l’Europe league et on a même finit premier des poules sur 32 équipes !!!!
De plus on a perdu notre meilleur joueur depuis octobre
De plus on a perdu notre meilleure buteur depuis 3 matchs
De plus on a perdu le remplaçant de notre meizlire joueur depuis 4 matchs
Sans compter les autre blessé et tous cela en jouant 3 compétitions.
Maintenant il va falloir qu’ils reviennent car on est pas magiciens à l’OL.
Si on veut finir la saison en beauté il faut qu’ils reviennent tous.
Maitland niles il nous sort encore une passe venue d'ailleurs qui a failli coûter un but... C'est un joueur beaucoup trop dangereux pour un collectif. Il casse notre organisation. Il est où sur le but de Thauvin ? Je ne vais pas l'assassiner car je n'ai pas vu pourquoi il n'est pas au contact de Thauvin, mais bon... Et ça m'embête de dire tout ça car j'aime son style calme et froid, ainsi que ses appels de dragsters. Mais défenseur c'est pas possible. Milieu oui. Je ne comprends pas pourquoi on le met pas au milieu. Il ferait au moins aussi bien que Nartey ou Tessman. Et je suis sûr qu'il ferait mieux.
Et à droite : Hateboer. J'ai aucun problème avec ça. Il est moins talentueux, mais avec lui l'équilibre de l'équipe ne souffre absolument pas. Il est bien dans ce collectif.
Je pensais que l’entraîneur avait du caractère, un gros tempérament…. Mais il a fait sa petite crotte quand il fallait sortir Endricks la merguez parce que c’est El gran jugador du Réal Madrid, la fameuse pépite de 19 ans qui remplacera le king Vinicius!!! Un triplé contre le dernier de Ligue 1 c’est ça ? Maintenant va falloir amortir ce prêt et faire jouer un mec à cause de son contrat, qui se barre en Liga dans deux mois pendant que nos jeunes pousses ont la grinta et la dalle, mais bon, à force d’avoir mis Fonseca sur un trône, ça va faire tout drôle quand il va nous faire un Manchester bis en jouant le mur à 20 minutes de la fin contre Braga ou Betis et une cinquième place en jouant le match nul contre Lens a la dernière Journee. Quelle honte pour le peuple lyonnais et pour tous les petits amoureux du football, voir cet éducateur sportif crier sur les arbitres au quotidien et se plaindre du résultat à chaque défaite sans se remettre en question, mais ne le touchons pas il a un palmarès a faire rougir Vladimir 🙊 « Oui mais on a quatre attaquants blessés aussi c’est pas un magicien » Avada Kedavra rendez-nous Pierrot ou un amoureux de l’institution et de la plus belle ville de France sivouplé 🤝
Oui on va avoir un problème avec Endrick. Imagine s'il tient sa terrible moyenne d'être décisif à chaque match ! J'en frissonne d'avance... Et puis alors, l'idée de le voir associer à Moreira sulc ou Fofana, ça m'inquiète au plus haut point !
J'aimerais dire un mot sur Himbert, qui me fait kiffer. Loin d'être parfait, mais il a un excellent état d'esprit collectif. Il est beaucoup revenu défendre, et même si c'est pas son truc, il n'a pas lâché.
Et offensivement, il a une capacité à se montrer dangereux facilement assez exceptionnelle. Alliage de technique et intelligence. Le dernier que j'ai vu avoir autant de facilité à être dangereux dans les 30 derniers mètres, c'est Cherki. Profil pas comparable bien sûr, mais en terme d'apport de Xg, c'est pareil.
Je vais pas m'enflammer sur un jeune après 3 matchs, mais j'aime beaucoup ce que je vois. Et j'aime beaucoup sa célébration Depay. Qui ne lui porte pas bonheur faut le dire 😄 mais il peut continuer les clins d'œil à notre Depay, je suis avec lui.
Même s'il doit se bouffer les chambrage de Thauvin et des marseillais... S'ils sont fiers de leur clubs de ratés, tant mieux pour eux !
Endrix part dans deux mois. Lyon, c’est un tremplin pour la copa del mundo, il a mis un triplé contre la pire équipe de ligue 1 et un cisao acrobaticao contre l’OM et c’est le grand attaquant que Lyon attendait. Terrible. Purée mais vous êtes obstinés 🤪 Apres, en effet, il va surement marquer un but contre Paris FC et Le Havre vu le niveau (purée t’imagines qu’il claque pas un pécos contre la 3ème pire défense du championnat) peut-être même un petit triplé contre Nantes pour qu’on se rappelle du grand jugador
Himbert, il pue le football et le sens du but. Dommage qu’il y ait Vinicius 2 chez nous car il aurait pu éclore en cette fin de saison, c’est le seul avec du jus et Wouah quelles entrées depuis quatre cinq matchs ! L’Academie toujours là