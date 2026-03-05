OL - Lens : un "maillot partagé" pour promouvoir le respect

Pour les quarts de finale de la Coupe de France, la FFF a décidé de lancer "des maillots partagés". Une façon innovante de prôner l'esprit de fête et la sportivité dans les stades.

C’est une tunique pour le moins originale. Pour les quarts de finale de la Coupe de France, la FFF promeut son "maillot partagé". Sur ce dernier, les équipes qui s’affrontent lors de ce tour sont apposées de chaque côté, séparées par un zip. Celui qui reçoit arbore côté droit les couleurs de son visiteur, et ses propres couleurs côté gauche. L'inverse pour l'équipe qui se déplace. Mais au-delà de cela, ce concept a été imaginé pour "préserver et promouvoir l’esprit de fête et de convivialité", a indiqué l'entrepreneur Patrice Pivot, cerveau du projet. Pour cet OL-Lens, le maillot sera également lié sous le slogan : "Unis par la même passion."

Les enfants accompagnateurs entreront avec au Parc OL

Pour cette 108ᵉ confrontation entre l’Olympique lyonnais et le RC Lens, les enfants qui accompagnent les joueurs lors de l’entrée sur la pelouse seront habillés de ces maillots. La traditionnelle bâche du rond central sera pareillement décorée aux couleurs de cette opération. Pour ces quarts de finale, la FFF a désigné huit ambassadeurs, représentant les huit équipes encore en lice. Pour cet OL - Lens, Jean Dumas (49 matchs sous les couleurs lyonnaises) représentera l’Olympique lyonnais. Et Pierre Laigle (209 matchs sous la tunique lensoise) incarnera le RC Lens. L'ancien milieu est le symbole même de cette nouveauté, lui qui a également porté les couleurs rouge et bleu au cours de sa carrière.