Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Coupe de France : l’OL et Lens connaitront leur potentiel adversaire avant le match

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Derniers clubs en lice dans ces quarts de finale de Coupe de France, l’OL et Lens connaitront déjà leur potentiel adversaire en demi-finale avant même la rencontre. Le tirage au sort aura lieu sur France 3 à partir de 19h50.

    Il ne manque qu’une case à remplir pour connaitre le dernier carré de la Coupe France édition 2025-2026. Qui de l’OL ou de Lens rejoindra Strasbourg, Nice et Toulouse pour les demi-finales ? Réponse à partir de 21h10 ce jeudi soir à Décines avec un dénouement qui se fera soit au terme de 90 minutes, soit lors d’une séance de tirs au but. Quoi qu’il en soit, les joueurs de Paulo Fonseca et de Pierre Sage connaitront avant le match quel sera leur potentiel adversaire en cas de qualification.

    Loïc Rémy comme main innocente pour le tirage

    En effet, le tirage au sort des deux derniers matchs avant la finale se tiendra ce jeudi en direct dans l'émission Stade2 La Quotidienne sur France 3 à partir de 19h50. Il sera effectué par Loïc Rémy, ancien attaquant formé à l’OL et qui a évolué pendant une saison à Lens lors d’un prêt en 2008. Ironie de l'histoire ou pas, l'ancien international français avait donné le coup d'envoi fictif d'OM - OL (3-2), dimanche dernier au Vélodrome...

    à lire également
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    Après son jaune lors d'OM - OL, Morton est désormais sous la menace
    2 commentaires
    1. RBV
      RBV - jeu 5 Mar 26 à 15 h 26

      Franchement, un petit OL - Strasbourg à domicile histoire de se venger de la défaite à Meinau ça serait pas mal non ? Bon, faudra déjà battre Lens...et ça, c'est pas gagné d'avance...

      Signaler
      1. Avatar
        Steph Du 38 - jeu 5 Mar 26 à 15 h 34

        mieux de les avoir en final pour se régaler

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    Après son jaune lors d'OM - OL, Morton est désormais sous la menace 15:00
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Coupe de France : l’OL et Lens connaitront leur potentiel adversaire avant le match 14:10
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Pierre Sage (Lens) espère avoir "plus d’arguments" que l’OL 13:20
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    Coupe Gambardella : l'OL affrontera Rennes en quarts 12:30
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Heaps et Yohannes ménagées, Tarciane défaite avec le Brésil 11:45
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    Avant OL - Lens, Fonseca salue le travail de Sage 11:00
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL - Lens : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OL - Lens : Fonseca va "aligner la meilleure équipe possible" 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le groupe de supporters de l'OL, les Bad Gones.
    Contre le Paris FC, fermeture partielle du virage nord, sanctionné après OL - Nice 08:45
    Pierre Sage (OL) avec les supporters
    OL - Lens : Sage, un coach qui avait ramené de la proximité à Décines 08:00
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    OL - Lens : Greif ou Descamps ? Fonseca maintient le suspense 07:30
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Coupe de France : le groupe de l’OL retenu contre Lens 04/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL, avec le Chili
    OL Lyonnes : Heaps, Yohannes, Endler et Tarciane sur le pont cette nuit 04/03/26
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Mercato : Descamps en passe de prolonger avec l'OL 04/03/26
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca avant OL - Lens : "Il y a des défaites qui donnent confiance" 04/03/26
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL - Lens : Mangala de retour dans le groupe 04/03/26
    Sulc buteur sur corner à Monaco
    Ligue 1 : OL - Monaco se jouera le 22 mars à 15h 04/03/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Tagliafico (OL) : "Le club rêve d'un titre et on veut y arriver" 04/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut