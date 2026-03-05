Derniers clubs en lice dans ces quarts de finale de Coupe de France, l’OL et Lens connaitront déjà leur potentiel adversaire en demi-finale avant même la rencontre. Le tirage au sort aura lieu sur France 3 à partir de 19h50.

Il ne manque qu’une case à remplir pour connaitre le dernier carré de la Coupe France édition 2025-2026. Qui de l’OL ou de Lens rejoindra Strasbourg, Nice et Toulouse pour les demi-finales ? Réponse à partir de 21h10 ce jeudi soir à Décines avec un dénouement qui se fera soit au terme de 90 minutes, soit lors d’une séance de tirs au but. Quoi qu’il en soit, les joueurs de Paulo Fonseca et de Pierre Sage connaitront avant le match quel sera leur potentiel adversaire en cas de qualification.

Loïc Rémy comme main innocente pour le tirage

En effet, le tirage au sort des deux derniers matchs avant la finale se tiendra ce jeudi en direct dans l'émission Stade2 La Quotidienne sur France 3 à partir de 19h50. Il sera effectué par Loïc Rémy, ancien attaquant formé à l’OL et qui a évolué pendant une saison à Lens lors d’un prêt en 2008. Ironie de l'histoire ou pas, l'ancien international français avait donné le coup d'envoi fictif d'OM - OL (3-2), dimanche dernier au Vélodrome...