OL - Lens : Greif ou Descamps ? Fonseca maintient le suspense

Gardien titulaire de l'OL depuis le début de la Coupe de France, Rémy Descamps va-t-il enchaîner contre Lens ? Paulo Fonseca a maintenu le suspense, lui qui avait pourtant l'habitude de mettre les choses au clair.

Est-ce un moyen de tromper Pierre Sage et le RC Lens ? Il faudra attendre ce jeudi 20h10 pour le savoir. Quoi qu'il en soit, Paulo Fonseca a changé son fusil d'épaule concernant l'annonce du gardien titulaire en Coupe de France. Que ce soit contre le FC Saint-Cyr Collonge, Lille et Laval, l'entraîneur de l'OL avait tout de suite mis un terme au suspense, annonçant que Rémy Descamps garderait les buts lyonnais. Toutefois, ce mercredi, au moment d'être interrogé sur la question, le Portugais a été bien plus évasif. "Mon choix est fait, oui. Mais je ne dirai rien pour demain (jeudi)", a-t-il répondu dans un sourire.

Quel destin pour Descamps sur la fin de saison ?

Cela veut-il dire que la hiérarchie se retrouve bousculée ? Depuis le début de la saison, Dominik Greif joue avant tout les matchs de Ligue 1. Rémy Descamps évolue de son côté en Coupe de France et en Ligue Europa. Néanmoins, on peut légitimement penser que le gardien slovaque devrait retrouver une place de titulaire en coupe d'Europe à compter du match à Vigo. Si Greif venait ainsi à jouer jeudi contre Lens, cela laisserait Descamps sur le carreau.