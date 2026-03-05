Actualités
Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
Rémy Descamps lors de Lille – OL en Coupe de France (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

OL - Lens : Greif ou Descamps ? Fonseca maintient le suspense

  • par David Hernandez

    • Gardien titulaire de l'OL depuis le début de la Coupe de France, Rémy Descamps va-t-il enchaîner contre Lens ? Paulo Fonseca a maintenu le suspense, lui qui avait pourtant l'habitude de mettre les choses au clair.

    Est-ce un moyen de tromper Pierre Sage et le RC Lens ? Il faudra attendre ce jeudi 20h10 pour le savoir. Quoi qu'il en soit, Paulo Fonseca a changé son fusil d'épaule concernant l'annonce du gardien titulaire en Coupe de France. Que ce soit contre le FC Saint-Cyr Collonge, Lille et Laval, l'entraîneur de l'OL avait tout de suite mis un terme au suspense, annonçant que Rémy Descamps garderait les buts lyonnais. Toutefois, ce mercredi, au moment d'être interrogé sur la question, le Portugais a été bien plus évasif. "Mon choix est fait, oui. Mais je ne dirai rien pour demain (jeudi)", a-t-il répondu dans un sourire.

    Quel destin pour Descamps sur la fin de saison ?

    Cela veut-il dire que la hiérarchie se retrouve bousculée ? Depuis le début de la saison, Dominik Greif joue avant tout les matchs de Ligue 1. Rémy Descamps évolue de son côté en Coupe de France et en Ligue Europa. Néanmoins, on peut légitimement penser que le gardien slovaque devrait retrouver une place de titulaire en coupe d'Europe à compter du match à Vigo. Si Greif venait ainsi à jouer jeudi contre Lens, cela laisserait Descamps sur le carreau.

    à lire également
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Coupe de France : le groupe de l’OL retenu contre Lens

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    OL - Lens : Greif ou Descamps ? Fonseca maintient le suspense 07:30
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Coupe de France : le groupe de l’OL retenu contre Lens 04/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL, avec le Chili
    OL Lyonnes : Heaps, Yohannes, Endler et Tarciane sur le pont cette nuit 04/03/26
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Mercato : Descamps en passe de prolonger avec l'OL 04/03/26
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca avant OL - Lens : "Il y a des défaites qui donnent confiance" 04/03/26
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL - Lens : Mangala de retour dans le groupe 04/03/26
    Sulc buteur sur corner à Monaco
    Ligue 1 : OL - Monaco se jouera le 22 mars à 15h 04/03/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Tagliafico (OL) : "Le club rêve d'un titre et on veut y arriver" 04/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
    Les résultats internationaux des joueuses d’OL Lyonnes mardi 04/03/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Sulc, Moreira, Kluivert... pas de retour à prévoir pour OL - Lens 04/03/26
    Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid
    Prêté par l'OL, Martin Satriano s'illustre face au Real Madrid 04/03/26
    Marie-Antoinette Katoto avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes - Bleues : Diani, Katoto et Sombath vainqueures dans la douleur 04/03/26
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    Après deux coups sur la tête, l’OL veut réagir contre Lens 04/03/26
    Pierre Sage félicitant Corentin Tolisso lors de Rangers - OL
    OL - Lens : Tolisso "très heureux" de retrouver Pierre Sage 04/03/26
    Les supporters lensois au Stade Bollaert de Lens
    OL - Lens : mille Lensois autorisés jeudi soir au Parc OL 04/03/26
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    OM - OL (3-2) : pas de faute sur Morton sur le troisième but marseillais 04/03/26
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    OL : Pierre Sage (Lens) évoque son retour à Décines 03/03/26
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Rémy Vercoutre (ex-OL) confiné chez lui à Dubaï 03/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut