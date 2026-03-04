Pierre Sage sera de retour à Décines pour disputer le quart de finale de Coupe de France entre l'OL et Lens (jeudi 21h10). À cette occasion, le capitaine lyonnais lui a rendu un bel hommage.

C’est un rendez-vous que Pierre Sage doit attendre avec grande impatience. Ce jeudi 5 mars, son équipe, le RC Lens, se déplacera à Décines pour le compte des quarts de finale de la coupe de France face à l'OL (21h10). Le Jurassien va ainsi retrouver, pour la première fois, le banc du Parc OL. Coach de l'Olympique lyonnais de novembre 2023 à janvier 2025, le tacticien de 46 ans avait réussi l'exploit de sauver le club de la relégation en Ligue 2 durant l'exercice 2023-2024. La même saison, il avait également décrocher une place qualificative pour l'Europa League en plaçant son équipe à la 6ᵉ place du championnat de France. Bien que remercié le 28 janvier 2025, le Jurassien a laissé un souvenir indélébile dans le Rhône.

"Il a sauvé le club"

Interrogé sur ce retour en conférence de presse le vendredi 27 février, Corentin Tolisso a exprimé toute sa reconnaissance envers son ancien coach : "Il a laissé une très belle trace ici. C’est la première fois qu’il va revenir au Parc OL, je pense que ça va être un moment très fort émotionnellement pour lui parce qu’il a fait de grandes choses. Il a sauvé le club. Je pense qu’il sera content de revenir et je serai très heureux de le revoir également car il a été très important pour moi ", a déclaré le champion du monde 2018.

Un match capital

Toutefois, le coach Sang et Or se présentera à Décines dans un contexte difficile. Battus dans les derniers instants à Marseille ce dimanche (3-2), les hommes de Paulo Fonseca auront à cœur de rebondir face à leur public. De son côté également, Pierre Sage espère profiter de cette rencontre pour relancer une dynamique. Encore tenu en échec sur la pelouse du RC Strasbourg vendredi dernier, Le RC Lens est, comme les Lyonnais, à la recherche d'une victoire depuis deux matchs.