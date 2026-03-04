Actualités
Pierre Sage félicitant Corentin Tolisso lors de Rangers - OL
Pierre Sage félicitant Corentin Tolisso lors de Rangers – OL (Photo by Paul ELLIS / AFP)

OL - Lens : Tolisso "très heureux" de retrouver Pierre Sage

  • par Elohan Latta
  • 13 Commentaires

    • Pierre Sage sera de retour à Décines pour disputer le quart de finale de Coupe de France entre l'OL et Lens (jeudi 21h10). À cette occasion, le capitaine lyonnais lui a rendu un bel hommage.

    C’est un rendez-vous que Pierre Sage doit attendre avec grande impatience. Ce jeudi 5 mars, son équipe, le RC Lens, se déplacera à Décines pour le compte des quarts de finale de la coupe de France face à l'OL (21h10). Le Jurassien va ainsi retrouver, pour la première fois, le banc du Parc OL. Coach de l'Olympique lyonnais de novembre 2023 à janvier 2025, le tacticien de 46 ans avait réussi l'exploit de sauver le club de la relégation en Ligue 2 durant l'exercice 2023-2024. La même saison, il avait également décrocher une place qualificative pour l'Europa League en plaçant son équipe à la 6ᵉ place du championnat de France. Bien que remercié le 28 janvier 2025, le Jurassien a laissé un souvenir indélébile dans le Rhône.

    "Il a sauvé le club"

    Interrogé sur ce retour en conférence de presse le vendredi 27 février, Corentin Tolisso a exprimé toute sa reconnaissance envers son ancien coach : "Il a laissé une très belle trace ici. C’est la première fois qu’il va revenir au Parc OL, je pense que ça va être un moment très fort émotionnellement pour lui parce qu’il a fait de grandes choses. Il a sauvé le club. Je pense qu’il sera content de revenir et je serai très heureux de le revoir également car il a été très important pour moi ", a déclaré le champion du monde 2018.

    Un match capital

    Toutefois, le coach Sang et Or se présentera à Décines dans un contexte difficile. Battus dans les derniers instants à Marseille ce dimanche (3-2), les hommes de Paulo Fonseca auront à cœur de rebondir face à leur public. De son côté également, Pierre Sage espère profiter de cette rencontre pour relancer une dynamique. Encore tenu en échec sur la pelouse du RC Strasbourg vendredi dernier, Le RC Lens est, comme les Lyonnais, à la recherche d'une victoire depuis deux matchs.

    à lire également
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    Après deux coups sur la tête, l’OL veut réagir contre Lens
    13 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 4 Mar 26 à 8 h 49

      C'est la moindre des choses, Sage l'a très bien géré pour qu'il revienne à un haut niveau.

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mer 4 Mar 26 à 8 h 51

      "je serai très heureux de le revoir également car il a été très important pour moi "

      une petite phrase qui anéantit la thèse de certains qui affirmaient que Pierre Sage avait été laché par ses joueurs , et notamment par Alex Lacazette et Corentin Tolisso ; Jean masse notamment avait sorti cette saucisse , je ne sais d'ou?

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - mer 4 Mar 26 à 9 h 18

        Apres officiellement peut etre qu'il ne peut pas le dire mais je n'y crois pas un seul instant moi non plus..

        En tout cas si des joueurs ont lâché Sage ce n'est pas ceux qui jouait comme Tolisso ou Lacazette..

        Je verrai plus les autres comme Benrahma, Zaha , bref tout ceux qui sont parti dans ce mercato de l'horreur qui nous a beaucoup coûté en terme de points

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - mer 4 Mar 26 à 9 h 20

          ah ça c'est sur , certains avaient une dent contre lui , notamment l'infame Zaha ( merci du cadeau empoisonné Textor !! Grrrr ) .

        2. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - mer 4 Mar 26 à 9 h 26

          Des joueurs que l'escroc lui avait imposé.

        3. Juni38
          Juni38 - mer 4 Mar 26 à 9 h 54

          Textor avait mis le bordel dans le vestiaire avec des recrues hétéroclites qu'il n'avait pas demandé .
          Et d'autres qu'il aurait voulu garder qui lui furent enlevé .
          Bref le contexte était pourri , et au final c'était une bonne chose pour lui qu'il soit remplacé , ça lui a permis de rebondir à Lens , ou il s'éclate .

    3. Avatar
      olgoneforever - mer 4 Mar 26 à 9 h 09

      Moi aussi heureux de le revoir demain soir au Groupama !
      Je ne manquerai pas de participer à l'ovation qui lui sera faite sans aucun doute dans la tribune Est et puis par les BG et les Lyon 1950 ...Enfin tout le stade!

      Signaler
    4. Avatar
      lekinslayer - mer 4 Mar 26 à 9 h 13

      Quelque soit le résultat, même si Lens gagne, j'espère que Pierre Sage sera acclamé par le stade. il mérite

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - mer 4 Mar 26 à 9 h 18

        Ca j'en ai aucun doute il garde une cote de popularité incroyable.

        Signaler
      2. Juni38
        Juni38 - mer 4 Mar 26 à 9 h 21

        Aucun doute la dessus .

        Signaler
    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 4 Mar 26 à 9 h 30

      Sage je le vois bien gagner des titres européens, si il reste en France ce sera des ligue Europa, et des LDC si il va à l'étranger.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - mer 4 Mar 26 à 9 h 36

        Punaise des ligue europa ???
        Alors qu'aucun club n'en a gagner une en France?
        Vivement qu'il revienne chez nous alors j'en veut bien deja une pour que je me baigne au Terreaux, bon par contre si on joue la ligue europa ca voudra dire qu'on a finis hors top 4 et donc beaucoup diront ici que Sage est une pipe .. 😀

        Signaler
    6. Avatar
      olgoneforever - mer 4 Mar 26 à 9 h 36

      Pour info courant février je suis allé déjeuner à Belley à la brasserie des Terreaux que je découvrais.
      Bonne cuisine et devant moi un maillot du RC Lens plein de dédicaces dont celle de Sage donc récent.
      Et aussi deux maillots de l'OL dont un aussi récent.
      J'ai interpellé la serveuse qui m' à dit qu'en cuisine il y avait de la famille de notre Sauveur!
      Évidemment le déjeuner était encore plus savoureux !
      Brasserie des Terreaux Belley.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    Après deux coups sur la tête, l’OL veut réagir contre Lens 09:30
    Pierre Sage félicitant Corentin Tolisso lors de Rangers - OL
    OL - Lens : Tolisso "très heureux" de retrouver Pierre Sage 08:45
    Les supporters lensois au Stade Bollaert de Lens
    OL - Lens : mille Lensois autorisés jeudi soir au Parc OL 08:00
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    OM - OL (3-2) : pas de faute sur Morton sur le troisième but marseillais 07:30
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    OL : Pierre Sage (Lens) évoque son retour à Décines 03/03/26
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Rémy Vercoutre (ex-OL) confiné chez lui à Dubaï 03/03/26
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : 10 joueuses internationales en lice ce mardi 03/03/26
    OL - Coupe de France : Lens privé d'Allan Saint-Maximin 03/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    Ligue Europa : première confrontation entre l’OL et le Celta 03/03/26
    Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d'OL - Nice
    OL : une première à Marseille en demi-teinte pour Roman Yaremchuk 03/03/26
    Michael Gerlinger, ancien dirigeant du Bayern Munich
    Arbitrage Ligue 1 : Gerlinger (OL) monte au créneau 03/03/26
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : Michael Gerlinger dithyrambique envers Lens 03/03/26
    Ligue Europa : le parcours potentiel de l'OL jusqu'à la finale 03/03/26
    La VAR
    OL - Lens : retour de la VAR pour les 1/4 de finale de Coupe de France 03/03/26
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    OL - Lens : les Lyonnais souvent bousculés par les Sang et Or 03/03/26
    Noah Nartey lors d'OM - OL
    En mars, "il n’y a que des grands rendez-vous" pour l'OL 03/03/26
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    TKYDG : l'OL craque face à l'OM... l'arbitrage dans le viseur 02/03/26
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger (OL) : "Le Celta, une équipe dangereuse offensivement" 02/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut