Pierre Sage sera de retour à Décines pour disputer le quart de finale de Coupe de France entre l'OL et Lens (jeudi 21h10). À cette occasion, le capitaine lyonnais lui a rendu un bel hommage.
C’est un rendez-vous que Pierre Sage doit attendre avec grande impatience. Ce jeudi 5 mars, son équipe, le RC Lens, se déplacera à Décines pour le compte des quarts de finale de la coupe de France face à l'OL (21h10). Le Jurassien va ainsi retrouver, pour la première fois, le banc du Parc OL. Coach de l'Olympique lyonnais de novembre 2023 à janvier 2025, le tacticien de 46 ans avait réussi l'exploit de sauver le club de la relégation en Ligue 2 durant l'exercice 2023-2024. La même saison, il avait également décrocher une place qualificative pour l'Europa League en plaçant son équipe à la 6ᵉ place du championnat de France. Bien que remercié le 28 janvier 2025, le Jurassien a laissé un souvenir indélébile dans le Rhône.
"Il a sauvé le club"
Interrogé sur ce retour en conférence de presse le vendredi 27 février, Corentin Tolisso a exprimé toute sa reconnaissance envers son ancien coach : "Il a laissé une très belle trace ici. C’est la première fois qu’il va revenir au Parc OL, je pense que ça va être un moment très fort émotionnellement pour lui parce qu’il a fait de grandes choses. Il a sauvé le club. Je pense qu’il sera content de revenir et je serai très heureux de le revoir également car il a été très important pour moi ", a déclaré le champion du monde 2018.
Un match capital
Toutefois, le coach Sang et Or se présentera à Décines dans un contexte difficile. Battus dans les derniers instants à Marseille ce dimanche (3-2), les hommes de Paulo Fonseca auront à cœur de rebondir face à leur public. De son côté également, Pierre Sage espère profiter de cette rencontre pour relancer une dynamique. Encore tenu en échec sur la pelouse du RC Strasbourg vendredi dernier, Le RC Lens est, comme les Lyonnais, à la recherche d'une victoire depuis deux matchs.
C'est la moindre des choses, Sage l'a très bien géré pour qu'il revienne à un haut niveau.
"je serai très heureux de le revoir également car il a été très important pour moi "
une petite phrase qui anéantit la thèse de certains qui affirmaient que Pierre Sage avait été laché par ses joueurs , et notamment par Alex Lacazette et Corentin Tolisso ; Jean masse notamment avait sorti cette saucisse , je ne sais d'ou?
Apres officiellement peut etre qu'il ne peut pas le dire mais je n'y crois pas un seul instant moi non plus..
En tout cas si des joueurs ont lâché Sage ce n'est pas ceux qui jouait comme Tolisso ou Lacazette..
Je verrai plus les autres comme Benrahma, Zaha , bref tout ceux qui sont parti dans ce mercato de l'horreur qui nous a beaucoup coûté en terme de points
ah ça c'est sur , certains avaient une dent contre lui , notamment l'infame Zaha ( merci du cadeau empoisonné Textor !! Grrrr ) .
Des joueurs que l'escroc lui avait imposé.
Textor avait mis le bordel dans le vestiaire avec des recrues hétéroclites qu'il n'avait pas demandé .
Et d'autres qu'il aurait voulu garder qui lui furent enlevé .
Bref le contexte était pourri , et au final c'était une bonne chose pour lui qu'il soit remplacé , ça lui a permis de rebondir à Lens , ou il s'éclate .
Moi aussi heureux de le revoir demain soir au Groupama !
Je ne manquerai pas de participer à l'ovation qui lui sera faite sans aucun doute dans la tribune Est et puis par les BG et les Lyon 1950 ...Enfin tout le stade!
Quelque soit le résultat, même si Lens gagne, j'espère que Pierre Sage sera acclamé par le stade. il mérite
Ca j'en ai aucun doute il garde une cote de popularité incroyable.
Aucun doute la dessus .
Sage je le vois bien gagner des titres européens, si il reste en France ce sera des ligue Europa, et des LDC si il va à l'étranger.
Punaise des ligue europa ???
Alors qu'aucun club n'en a gagner une en France?
Vivement qu'il revienne chez nous alors j'en veut bien deja une pour que je me baigne au Terreaux, bon par contre si on joue la ligue europa ca voudra dire qu'on a finis hors top 4 et donc beaucoup diront ici que Sage est une pipe .. 😀
Pour info courant février je suis allé déjeuner à Belley à la brasserie des Terreaux que je découvrais.
Bonne cuisine et devant moi un maillot du RC Lens plein de dédicaces dont celle de Sage donc récent.
Et aussi deux maillots de l'OL dont un aussi récent.
J'ai interpellé la serveuse qui m' à dit qu'en cuisine il y avait de la famille de notre Sauveur!
Évidemment le déjeuner était encore plus savoureux !
Brasserie des Terreaux Belley.