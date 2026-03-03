Ligue Europa : le parcours potentiel de l'OL jusqu'à la finale

Placé dans la partie gauche du tableau, l’OL évite les gros morceaux de la Ligue Europa jusqu’en finale. Voici le chemin théorique vers Istanbul.

Paulo Fonseca a eu de quoi se réjouir vendredi dernier lors du tirage au sort des 8es de finale de Ligue Europa. Dans un premier temps car le tacticien portugais et son équipe ont hérité du Celta, au détriment de Lille, l’autre possibilité. Une configuration que le coach et les dirigeants lyonnais espéraient. Autre satisfaction, leur équipe se trouve dans la partie gauche du tableau.

Clairement la plus avantageuse, sur le papier. Il faudra évidemment se méfier de chaque adversaire, mais les plus costauds se trouvent plutôt de l'autre côté. Dans cette configuration, les coéquipiers de Dominik Greif, s’ils arrivent à passer l’épreuve du Celta, affronteraient Genk ou Fribourg en quarts de finale. S'ils s'en sortent encore, les Rhodaniens défieront soit Ferencváros, soit Braga, soit le Panathinaïkos ou le Real Betis en demi-finales. Un parcours qui paraît plus abordable que celui du LOSC, par exemple. Surtout qu'ils recevront à chaque fois au retour.

L’OL esquive les têtes d’affiche

En étant positionné dans cette partie du tableau, l’OL évite des clubs de renom. À commencer par le FC Porto, vainqueur de la compétition en 2011. Mais également l’AS Roma, finaliste en 2023, battue à l’époque aux pénaltys par le FC Séville. Sans oublier les Anglais d’Aston Villa, deuxièmes de la phase de classement, à égalité de points avec les Lyonnais (21 unités), mais derrière la différence de buts.

Enfin, les partenaires de Moussa Niakhaté écartent aussi de leur chemin Midtjylland. Troisième de la phase de ligue, les Danois aimeraient créer l’exploit dans ce côté droit du tableau. Pour cela, les hommes de Mike Tullberg peuvent s’inspirer de leurs compères norvégiens du FK Bodø/Glimt, qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions après leur succès historique face à l’Inter Milan en barrage.