Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Ligue Europa : Louis-Jean et Fonseca voulaient éviter Lille

  • par Gwendal Chabas
    • C'était un sentiment presque unanime dans l'écosystème lyonnais. En mettant le Celta de Vigo plutôt que Lille sur la route de l'OL en Ligue Europa, l'UEFA a soulagé les dirigeants.

    Il ne faut pas parler de chance alors que la double confrontation n'a pas été jouée. Néanmoins, pour ses deux possibles rivaux aux forces presque équivalentes, l'OL avait une nette préférence pour son adversaire en Ligue Europa. En 8es de finale, il est tombé sur le Celta de Vigo, le choix numéro 1 visiblement des dirigeants.

    Paulo Fonseca n'avait pas très envie de recroiser Lille pour les 4e et 5e fois de la saison. "On verra, car le Celta est une belle formation jouant très bien. Ils ont des éléments expérimentés et ont gagné face à Nice (2-1) et contre le LOSC (2-1), a décrypté l'entraîneur rhodanien. Ce sera donc un adversaire de qualité, collectivement et individuellement. Rencontrer les Lillois aurait été difficile à imaginer, car cela aurait fait cinq confrontations contre eux. Je préfère défier Vigo."

    "On préfère être dans cette partie de tableau", Louis-Jean

    Idem pour Matthieu Louis-Jean. "On voulait éviter Lille. À ce niveau de la compétition, jouer un club français, surtout que l'on a déjà affronté trois fois, ce n'est pas quelque chose qui nous plaisait vraiment. Le Celta est une très bonne équipe, et ce sera difficile, a prévenu le directeur technique sur OL Play. Ça ressemblera à ce qu'a fait le Real Betis, avec des joueurs techniques et intelligents, capables de créer par la passe. On a des arguments, avec en plus un match retour à domicile."

    Surtout que derrière, l'Olympique lyonnais évite des concurrents comme Aston Villa, la Roma ou Porto, qu'il ne pourra trouver sur sa route qu'en finale, s'il y arrive. "On préfère être dans cette partie de tableau, c'est un peu plus ouvert. Mais la compétition repart de zéro à partir de maintenant. De l'autre côté, il y a tout de même de très grosses équipes", a confié l'ex-défenseur passé par Le Havre.

    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 27 Fév 26 à 14 h 56

      En être arrivé à avoir peur à ce point la, ça frôle l'incompétence.

      1. Avatar
        lekinslayer - ven 27 Fév 26 à 14 h 58

        Où c'est que tu vois de la peur dans les paroles de nos dirigeants ? ils expriment juste une préférence, préférence qu'on avait tous sur ce forum, Lille ça nous faisait chier (et Lille ça les faisait chier de nous avoir). Tout bénef, et en plus la suite du tournoi est favorable

        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - ven 27 Fév 26 à 15 h 01

          Quand tu veux gagner un titre tu dois avoir peur de rencontrer personne, être prudent OK mais vouloir éviter une équipe c'est afirmer une faiblesse.

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut