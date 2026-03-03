Actualités
La VAR
La VAR (Photo by JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)

OL - Lens : retour de la VAR pour les 1/4 de finale de Coupe de France

  • par Elohan Latta

    • La VAR va faire son retour à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France. L'OL et Lens en bénéficieront donc lors de leur affrontement, jeudi 5 mars (21h10).

    La Coupe de France va de nouveau être surveillée de près. L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) reprendra sa place cette semaine pour les quarts de finale. Et ce, jusqu’à la finale. Comme depuis la saison 2017-2018 et son intronisation dans cette compétition nationale, la VAR n’apparaît qu’à partir de ce stade de la compétition.

    Elle pourra d’abord aider les arbitres lors du premier duel entre le RC Strasbourg (L1) et le Stade de Reims (L2), le mardi 3 mars à 21h. Elle sera également présente, le mercredi, pour les rencontres entre le FC Lorient (L1) et l’OGC Nice (L1) à 20h30, puis entre l’Olympique de Marseille (L1) et le Toulouse FC (L1) à 21h. Enfin, elle sera utilisée lors du choc de ces quarts de finale. La confrontation entre l’Olympique lyonnais et le RC Lens, prévue le jeudi 5 mars (21h).

    Cyril Gringore et Guillaume Paradis à la Var

    Une aide, normalement, supplémentaire pour l’arbitre de cette affiche, Benoit Bastien. Il pourrait s'en servir pour prendre les bonnes décisions dans un match qui s’annonce musclé. Une option qui ne sera pas à négliger dans le déroulé de ce quart de finale. Pour la diriger, nous retrouverons Cyril Gringore et Guillaume Paradis.

    Précisons, comme vous en avez peut-être pris l'habitude maintenant, qu'il n'y aura pas de prolongations en cas d'égalité au terme des 90 minutes. Les deux équipes se départageront aux tirs au but.

