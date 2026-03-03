En mars, "il n’y a que des grands rendez-vous" pour l'OL

Battu (3-2) par Marseille dimanche, l’OL n’a pas forcément attaqué son mois de mars de la meilleure des manières. Vu le programme, les coéquipiers de Moussa Niakhaté doivent vite se remettre la tête à l’endroit.
Ce devait être un point de bascule. Avec Strasbourg et l’OM au programme, l’OL allait savoir un peu plus précisément quelle serait la suite de sa saison. Les Lyonnais allaient-ils se battre avec Lens et le PSG ou au contraire être ramenés à la réalité après ces deux déplacements en Ligue 1 ? La réponse se situe dans cette deuxième option avec une seconde défaite de suite au Vélodrome dimanche soir (3-2). Les joueurs de Paulo Fonseca étaient forcément abattus par le scénario de la rencontre, mais ne voulaient pas tout jeter à la poubelle. Avec les moyens actuels, l’OL a fait plus que rivaliser avec l’OM, même si cela s’est traduit par zéro point. La faute "à des moments de déconcentration" pour Moussa Niakhaté.
Niakhaté : "On veut, pourquoi pas, faire quelque chose de beau"
La course à la 3e place totalement relancée en Ligue 1, la formation rhodanienne va devoir vite se remettre la tête à l’endroit. Avec Lens au programme dès jeudi soir (21h10) en Coupe de France, l’OL a un nouveau gros morceau à gérer. Une bonne chose finalement pour vite relancer la machine ? "Il n’y aura que des grands rendez-vous. Ça y est, on est au mois de mars, le plus important arrive. On est encore sur tous les tableaux", a noté le défenseur sénégalais.
À Marseille, l’OL aurait aimé lancer parfaitement son mois de mars. Il a pu voir que tout pouvait aller très vite dans le foot. "En Ligue 1, on est bien, en Coupe de France, on est à deux matchs de la finale. En Ligue Europa, on joue le Celta de Vigo dans dix jours et il y aura le Paris FC qui sera tout aussi important. On aura aucun match à choisir donc tous les matchs, il va falloir les remporter parce qu’on veut figurer le plus longtemps dans toutes les compétitions et pourquoi pas faire quelque chose de beau." C'était aussi tout le danger de cette incroyable série de victoires et de l'espoir qui pouvait naître.
Ce que je disais hier , Abner a manqué de concentration du fait d'être sur le banc toute la rencontre croyant que le match était plié 2 a 2 , pour sa décharge est ce que staff l'a secoué avant son entrée........
Contrairement a beaucoup , il ne parle pas de fatigue c'est un faux sujet , il est compétiteur dans l'âme.
Salut @Brad,
Toujours pas d'accord. Abner n'est juste pas un défenseur dans l'âme. Il a des qualités, techniques, mais malgré sa bonne volonté, il n'a pas vraiment la science du placement, la grinta d'un grand défenseur. Dans un rôle de "piston", quand son équipe domine, il a bien sûr sa place.
D'ailleurs, avec des qualités différentes, AMN présente à peu près les mêmes inconvénients et avantages. La différence est quand même qu' Abner a beaucoup moins de ces sautes de concentration que tu soulignes et qui chez AMN sont beaucoup plus fréquentes.
Ce n'est que mon avis, mais dans un 4-3-3, Tagliafico n'a pas son équivalent, aussi bien à droite qu'à gauche. Mais il y a quand même une interrogation concernent Kluivert que je vois malgré tout plus en défenseur central.
Pour ma part, ma défense à "4" serait de droite à gauche:
Mata - Kluivert - Niakhate - Tagliafico.
Et dans certains cas, en cas de tactique différente (défense à 3 + deux pistons plus avancés dans un rôle hybride de milieux/ailiers excentrés):
Mata - Kluivert - Niakhaté
Maitlland-Niles (piston droit) - Abner (piston gauche).
Hello,
100% d'accord avec toi sur la ligne de 4 défenseurs...il faut "sécuriser" en décalant Mata à droite et mettre la révélation Kluivert au centre. Et puis Maintland-Niles peut très bien faire le taff en tant qu'ailier droit, comme ça on met notre "star" Endrick au centre, sans avoir besoin de lui demander de faire un pressing (qu'il est difficilement capable de faire).
Et Tessman, franchement, il faut qu'il aille faire un petit tour sur le banc...tu le remplaces par Tolisso qui descend d'un cran pour épauler Morton et devant tu gardes Nartey milieu espace gauche et Merah numéro 10...
Bref. Des solutions il y en a. Deja Tagliafico va remplacer Abner, qui va faire un tour sur le banc aussi.
Il faut que les titulaires reviennent. Merci d'avoir (bien) tenu la baraque , mais la on rentre dans le money time. Donc stop au sentiment, OUT Tessman et Abner déjà...
En tout cas ils ont mieux joué contre l'om que Strasbourg ou Nice.