En mars, "il n’y a que des grands rendez-vous" pour l'OL

Battu (3-2) par Marseille dimanche, l’OL n’a pas forcément attaqué son mois de mars de la meilleure des manières. Vu le programme, les coéquipiers de Moussa Niakhaté doivent vite se remettre la tête à l’endroit.

Ce devait être un point de bascule. Avec Strasbourg et l’OM au programme, l’OL allait savoir un peu plus précisément quelle serait la suite de sa saison. Les Lyonnais allaient-ils se battre avec Lens et le PSG ou au contraire être ramenés à la réalité après ces deux déplacements en Ligue 1 ? La réponse se situe dans cette deuxième option avec une seconde défaite de suite au Vélodrome dimanche soir (3-2). Les joueurs de Paulo Fonseca étaient forcément abattus par le scénario de la rencontre, mais ne voulaient pas tout jeter à la poubelle. Avec les moyens actuels, l’OL a fait plus que rivaliser avec l’OM, même si cela s’est traduit par zéro point. La faute "à des moments de déconcentration" pour Moussa Niakhaté.

Niakhaté : "On veut, pourquoi pas, faire quelque chose de beau"

La course à la 3e place totalement relancée en Ligue 1, la formation rhodanienne va devoir vite se remettre la tête à l’endroit. Avec Lens au programme dès jeudi soir (21h10) en Coupe de France, l’OL a un nouveau gros morceau à gérer. Une bonne chose finalement pour vite relancer la machine ? "Il n’y aura que des grands rendez-vous. Ça y est, on est au mois de mars, le plus important arrive. On est encore sur tous les tableaux", a noté le défenseur sénégalais.

À Marseille, l’OL aurait aimé lancer parfaitement son mois de mars. Il a pu voir que tout pouvait aller très vite dans le foot. "En Ligue 1, on est bien, en Coupe de France, on est à deux matchs de la finale. En Ligue Europa, on joue le Celta de Vigo dans dix jours et il y aura le Paris FC qui sera tout aussi important. On aura aucun match à choisir donc tous les matchs, il va falloir les remporter parce qu’on veut figurer le plus longtemps dans toutes les compétitions et pourquoi pas faire quelque chose de beau." C'était aussi tout le danger de cette incroyable série de victoires et de l'espoir qui pouvait naître.