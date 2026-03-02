Gerlinger (OL) : "Le Celta, une équipe dangereuse offensivement"

Depuis vendredi, l’OL connait son adversaire pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Les Lyonnais affronteront le Celta de Vigo, dès le 12 mars prochain en Espagne.

Comme Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean, Michael Gerlinger a poussé un ouf de soulagement au moment de voir l’OL associé au Celta de Vigo. Le directeur général lyonnais voulait "éviter un derby français" contre le LOSC en huitième de finale de la Ligue Europa. Cela aurait garanti un club français dans le top 8 européen, mais à choisir, autant en avoir potentiellement deux. Pour Lille, la tâche s’annonce peut-être un peu plus compliquée face à Aston Villa que les Lyonnais contre Vigo. Mais dans les rangs rhodaniens, on est loin de crier victoire trop vite. "Ils ont battu le LOSC, on a un peu regardé ce match, je m’en souviens. Ils avaient très bien joué. C’est une équipe très offensive avec beaucoup de talent devant, donc il va falloir faire attention."

"Un adversaire difficile comme aurait pu l'être Lille"

Avec un déplacement en Galice le jeudi 12 mars, l’OL a la chance de pouvoir recevoir pour le match retour au Parc OL, le 19 mars (18h45). Malgré la fin de la règle du but à l’extérieur depuis quelques saisons déjà, cela reste un avantage de pouvoir compter sur le public décinois pour continuer à avancer. Car, en évitant Lille, l’OL se retrouve aussi du bon côté du tableau avec des adversaires probablement plus abordables que dans l’autre. Mais comme l’a rappelé Michael Gerlinger, si les Lyonnais veulent "avancer, il faut gagner tout le temps". Cela commence par le Celta de Vigo, "un adversaire difficile."