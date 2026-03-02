Gerlinger (OL) : "Le Celta, une équipe dangereuse offensivement"

  • par David Hernandez
    • Depuis vendredi, l’OL connait son adversaire pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Les Lyonnais affronteront le Celta de Vigo, dès le 12 mars prochain en Espagne.

    Comme Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean, Michael Gerlinger a poussé un ouf de soulagement au moment de voir l’OL associé au Celta de Vigo. Le directeur général lyonnais voulait "éviter un derby français" contre le LOSC en huitième de finale de la Ligue Europa. Cela aurait garanti un club français dans le top 8 européen, mais à choisir, autant en avoir potentiellement deux. Pour Lille, la tâche s’annonce peut-être un peu plus compliquée face à Aston Villa que les Lyonnais contre Vigo. Mais dans les rangs rhodaniens, on est loin de crier victoire trop vite. "Ils ont battu le LOSC, on a un peu regardé ce match, je m’en souviens. Ils avaient très bien joué. C’est une équipe très offensive avec beaucoup de talent devant, donc il va falloir faire attention."

    "Un adversaire difficile comme aurait pu l'être Lille"

    Avec un déplacement en Galice le jeudi 12 mars, l’OL a la chance de pouvoir recevoir pour le match retour au Parc OL, le 19 mars (18h45). Malgré la fin de la règle du but à l’extérieur depuis quelques saisons déjà, cela reste un avantage de pouvoir compter sur le public décinois pour continuer à avancer. Car, en évitant Lille, l’OL se retrouve aussi du bon côté du tableau avec des adversaires probablement plus abordables que dans l’autre. Mais comme l’a rappelé Michael Gerlinger, si les Lyonnais veulent "avancer, il faut gagner tout le temps". Cela commence par le Celta de Vigo, "un adversaire difficile."

    1. Avatar
      BadGone91 - lun 2 Mar 26 à 17 h 36

      Deux défaites d'affilés en championnat, après une très longue série de victoires, et tout est remis en question.

      Il y a deux semaines,
      on espérait :
      - le retour de Fofana
      - le retour de Nuamah

      on visait :
      - la CDF
      - l'EL
      - Potentiellement le titre en L1 pour les plus ambitieux

      Aujourd'hui :
      - Est-ce qu'on a va réussir à battre Lens jeudi ?
      - Est-ce que l'on va battre le Celta Vigo sur deux matchs ?
      - Est-ce que l'on va retrouver notre rythme en L1 et assurer la 4e place ?
      - Quand est-ce que l'on va enfin avoir le retour de Fofana ?
      - Aura-t-on un jour un groupe au complet cette saison ?

