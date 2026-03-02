Actualités
Challenge Espoirs : la réserve de l’OL s’incline lourdement contre Toulouse

  • par David Hernandez

    • Opposée à Toulouse ce lundi midi à Décines, la réserve de l’OL a été battue 3-1. Ayant sauvé l’honneur en fin de match, elle voit son adversaire du jour lui passer devant pour prendre la tête.

    Il faudra batailler jusqu’au bout, sans aucune assurance. Ce lundi, la réserve de l’OL affrontait celle de Toulouse pour la sixième et avant-dernière journée du Challenge Espoirs. À l’occasion de cette dernière sortie à la maison dans la compétition, les Lyonnais avaient la possibilité de mettre les Pitchouns hors d’atteinte. Cela leur permettait d’avoir plus que jamais leur destin entre les mains pour une qualification vers les demi-finales. Finalement, les joueurs de Gueïda Fofana vont devoir compter un peu sur les autres pour espérer rejoindre le carré final. La faute à une sévère défaite 3-1 et un triplé de Zema ce lundi midi du côté du GOLTC.

    Un duel des Olympiques encore une fois

    Leader avant la rencontre, l’OL laisse son fauteuil à son adversaire du jour qui affiche désormais 14 points au compteur contre 12 pour les coéquipiers de Tiago Gonçalves. Ces derniers restent à la merci de l’OM, qui a encore deux matchs à jouer. Actuellement à égalité de points avec l’OLonc, la réserve marseillaise pourrait prendre seule la deuxième place. Il faudra attendre leur match à Montpellier le 25 mars prochain. Ce qui pousserait les joueurs de Gueïda Fofana à ne plus avoir leur destin entre les mains lors de la dernière journée à Monaco, le 6 avril prochain. 

