Maccabi Tel-Aviv - OL (0-6) : une première pour Gonçalves

Profitant de la large victoire de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv (0-6), Paulo Fonseca a lancé un petit nouveau. Tiago Gonçalves a vécu sa première en professionnel.

Supporters et observateurs se sont souvent demandés ce que Paulo Fonseca attendait pour lancer certains jeunes dans le grand bain. Vraisemblablement, c'était une démonstration de son équipe. Le 6-0 infligé par l'OL au Maccabi Tel-Aviv ressemblait au moment propice. Ce fut le cas, puisque le 11 qui a terminé était composé d'une moitié de footballeurs pouvant évoluer en réserve.

Il y a les habitués chez les "grands", Mathys de Carvalho et Khalis Merah, mais pas seulement. Sont entrés en jeu Teo Barišić (21 ans), Tiago Gonçalves (18 ans) et Alejandro Gomes Rodriguez (17 ans). Si le Croate et l'Anglais avaient déjà disputé un match en professionnel la saison passée, le Portugais, lui, n'avait pas encore eu cet honneur.

612e joueur de l'histoire de l'OL

Alors pendant que ses deux coéquipiers fêtaient leur deuxième apparition, la première en coupe d'Europe, l'ailier ou milieu offensif a lui célébré son entrée dans le grand bain. À noter que le natif de Bourgoin-Jallieu est "seulement" titulaire d'un contrat stagiaire. Un bail qu'il a paraphé en mai dernier. Il est donc lieu à son club formateur jusqu'en 2027. Par la même occasion, le joueur de la génération 2007 est devenu le 612e à porter la tunique rhodanienne.