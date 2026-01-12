Actualités
Jean-Michel Aulas et Karim Benzema en 2008
Jean-Michel Aulas et Karim Benzema en 2008 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Mercato : quand Aulas pousse pour un retour de Benzema à l'OL

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas n’en oublie pas pour autant l’OL. L’ancien président rêve encore de revoir Karim Benzema porter les couleurs de son club formateur.

    Sa participation a créé quelques remous dans la classe politique lyonnaise ces dernières heures. Invité de l’émission "Quelle Époque !" samedi soir sur France Télévisions, Jean-Michel Aulas n’avait pas sa langue dans sa poche. Le candidat à la mairie de Lyon au printemps n’a pas mâché ses mots au moment de parler de son concurrent Grégory Doucet ou encore de son successeur à l’OL John Textor. Piquant comme il l’aime, 'JMA' n’en oublie pas pour autant le club qu’il a présidé pendant près de quatre décennies. L’ancien président de l’Olympique lyonnais s’est soumis à un jeu. Poser des questions à des personnalités et il a alors vu apparaitre le visage de Karim Benzema.

    Le joueur plutôt fermé à cette perspective de retour

    Un joueur pour lequel Aulas a toujours eu de la sympathie, presque une stature paternelle. Ainsi, malgré l’âge avancé du Ballon d’Or 2022, Jean-Michel Aulas continue de rêver et a simplement demandé : "Quand est-ce que tu reviens ?". En fin de contrat à la fin de la saison, Karim Benzema n’a pas encore décidé. Certains aimeraient le voir boucler la boucle à Lyon. Les récents propos du joueur d’Al-Ittihad ne vont pas forcément dans ce sens. Il a toujours avancé ne pas vouloir casser l’image qu’il avait laissée à son départ en 2009.

    à lire également
    Lindsey Horan et les joueuses de l'OL à l'entraînement
    Mercato : Heaps quittera l'OL Lyonnes à la fin de la saison
    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 12 Jan 26 à 16 h 03

      Je pense que l'on vient de passer une étape où désormais sportivement ce ne serait pas positif pour nous. Et puis financièrement ça reste impossible. Par contre dans l'organigramme du club pourquoi pas, même si je ne l'imagine pas dans ce genre de rôle, en tout cas pas tout de suite.

      Signaler
    2. OLVictory
      OLVictory - lun 12 Jan 26 à 16 h 13

      Quel renard cet Aulas, il est vraiment très habile, chapeau !

      Signaler
      1. Avatar
        Gune56 - lun 12 Jan 26 à 16 h 37

        Ne serait-il pas en campagne électorale?...

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Des supporters devant le Parc OL
    TKYDG : en dix ans, le Parc OL a-t-il réussi à vous faire oublier Gerland ? 11:00
    Lindsey Horan et les joueuses de l'OL à l'entraînement
    Mercato : Heaps quittera l'OL Lyonnes à la fin de la saison 16:01
    Jean-Michel Aulas et Karim Benzema en 2008
    Mercato : quand Aulas pousse pour un retour de Benzema à l'OL 15:50
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : sans match de championnat, les U17 se sont frottés au PSG 15:00
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes
    Coupe de France : Lille a eu "une possession stérile" contre l’OL 14:10
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Après Lille - OL (1-2), Tolisso affiche ses ambitions en Coupe de France 13:20
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe de France féminine : l'OL Lyonnes affrontera encore l'OM 12:30
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Lille - OL (1-2) : Kluivert a fait "un match parfait" 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Endrick après Lille - OL (1-2) : "Très heureux d’être dans cette équipe" 10:15
    Afonso Moreira (OL)
    Lille - OL (1-2) : un record pour Moreira en Coupe de France 09:30
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un premier but et une pression en moins 08:45
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France : l'OL connaîtra mardi son adversaire en 8es 08:00
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Lille - OL (1-2) : Fonseca a vu une évolution de son équipe en cinq mois 07:31
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un 613e joueur marquant 11/01/26
    Lille - OL (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 11/01/26
    Coupe de France : Endrick buteur pour sa première, l'OL élimine Lille en 16es (1-2) 11/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Lille - OL : Endrick lancé dans le grand bain 11/01/26
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - Mercato : Teo Barišić vers la Croatie ? 11/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut