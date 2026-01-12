Mercato : quand Aulas pousse pour un retour de Benzema à l'OL

Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas n’en oublie pas pour autant l’OL. L’ancien président rêve encore de revoir Karim Benzema porter les couleurs de son club formateur.

Sa participation a créé quelques remous dans la classe politique lyonnaise ces dernières heures. Invité de l’émission "Quelle Époque !" samedi soir sur France Télévisions, Jean-Michel Aulas n’avait pas sa langue dans sa poche. Le candidat à la mairie de Lyon au printemps n’a pas mâché ses mots au moment de parler de son concurrent Grégory Doucet ou encore de son successeur à l’OL John Textor. Piquant comme il l’aime, 'JMA' n’en oublie pas pour autant le club qu’il a présidé pendant près de quatre décennies. L’ancien président de l’Olympique lyonnais s’est soumis à un jeu. Poser des questions à des personnalités et il a alors vu apparaitre le visage de Karim Benzema.

Le joueur plutôt fermé à cette perspective de retour

Un joueur pour lequel Aulas a toujours eu de la sympathie, presque une stature paternelle. Ainsi, malgré l’âge avancé du Ballon d’Or 2022, Jean-Michel Aulas continue de rêver et a simplement demandé : "Quand est-ce que tu reviens ?". En fin de contrat à la fin de la saison, Karim Benzema n’a pas encore décidé. Certains aimeraient le voir boucler la boucle à Lyon. Les récents propos du joueur d’Al-Ittihad ne vont pas forcément dans ce sens. Il a toujours avancé ne pas vouloir casser l’image qu’il avait laissée à son départ en 2009.