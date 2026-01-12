Mercato : quand Aulas pousse pour un retour de Benzema à l'OL

Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas n’en oublie pas pour autant l’OL. L’ancien président rêve encore de revoir Karim Benzema porter les couleurs de son club formateur.
Sa participation a créé quelques remous dans la classe politique lyonnaise ces dernières heures. Invité de l’émission "Quelle Époque !" samedi soir sur France Télévisions, Jean-Michel Aulas n’avait pas sa langue dans sa poche. Le candidat à la mairie de Lyon au printemps n’a pas mâché ses mots au moment de parler de son concurrent Grégory Doucet ou encore de son successeur à l’OL John Textor. Piquant comme il l’aime, 'JMA' n’en oublie pas pour autant le club qu’il a présidé pendant près de quatre décennies. L’ancien président de l’Olympique lyonnais s’est soumis à un jeu. Poser des questions à des personnalités et il a alors vu apparaitre le visage de Karim Benzema.
Le joueur plutôt fermé à cette perspective de retour
Un joueur pour lequel Aulas a toujours eu de la sympathie, presque une stature paternelle. Ainsi, malgré l’âge avancé du Ballon d’Or 2022, Jean-Michel Aulas continue de rêver et a simplement demandé : "Quand est-ce que tu reviens ?". En fin de contrat à la fin de la saison, Karim Benzema n’a pas encore décidé. Certains aimeraient le voir boucler la boucle à Lyon. Les récents propos du joueur d’Al-Ittihad ne vont pas forcément dans ce sens. Il a toujours avancé ne pas vouloir casser l’image qu’il avait laissée à son départ en 2009.
Je pense que l'on vient de passer une étape où désormais sportivement ce ne serait pas positif pour nous. Et puis financièrement ça reste impossible. Par contre dans l'organigramme du club pourquoi pas, même si je ne l'imagine pas dans ce genre de rôle, en tout cas pas tout de suite.
Quel renard cet Aulas, il est vraiment très habile, chapeau !
Ne serait-il pas en campagne électorale?...