Ne reprenant le championnat que dimanche, les U17 de l'OL ont disputé un match amical samedi. Les joueurs de Samy Saci et Mour Paye ont affronté le PSG au Campus du club parisien. Un score de parité entre les deux formations (2-2).

Un derby lyonnais comme reprise, il faudra vite être dans le bain. Ce dimanche 18 janvier, les U17 de l'OL attaqueront leur année 2026 par un très court déplacement dans le 8e arrondissement pour affronter le FC Lyon. Néanmoins, la nouvelle année a déjà commencé pour Samy Saci et ses joueurs. En effet, pour préparer au mieux la reprise, les jeunes Lyonnais se sont offert une escapade dans la capitale durant le week-end. Samedi, les coéquipiers de Bojan Zekovic ont affronté leurs homologues du PSG au centre d'entraînement du club parisien.

Un derby au FCL puis un choc contre Metz

Dans cette rencontre amicale et de reprise, aucune des deux formations n'a réussi à prendre le meilleur. Un nul 2-2 avec Zekovic et Mérouani comme buteurs lyonnais. Une remise en route pour démarrer du mieux possible cette nouvelle année en championnat. Actuel leader de la poule C, l'OL compte trois points d'avance sur le FC Metz, qui débarquera à Meyzieu le dimanche 25 janvier pour un choc qui pourrait permettre aux Lyonnais de prendre une belle avance au classement.