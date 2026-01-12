Actualités
Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes
Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Coupe de France : Lille a eu "une possession stérile" contre l’OL

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Éliminé de la Coupe de France, Bruno Genesio regrettait le manque d’impact de son équipe contre l’OL. Malgré une nette possession, Lille n’a pas inquiété plus que ça la défense lyonnaise.

    De son temps à Rennes, Bruno Genesio n’était pas forcément bon à jouer pour l’OL. Face à son ancien coach, la formation lyonnaise avait plutôt du mal à s’imposer. Trois défaites en trois matchs. Depuis la prise de fonction à Lille, la tendance s’est clairement inversée et l’OL devient une vraie bête noire pour le technicien français. Dimanche soir, Bruno Genesio a subi sa cinquième défaite en six rencontres (un nul) sur le banc du LOSC.

    Pour le seizième de finale de Coupe de France, il n’a pas vraiment été aidé par son gardien, il est vrai. En manquant sa sortie, Bodart a permis à Afonso Moreira d’ouvrir le score dès la 45e seconde de jeu. "Ça ne change peut-être pas tout le match car il nous reste une heure et demie pour revenir mais ça met les Lyonnais dans une position idéale. Mentalement ce n'est pas simple à assumer", a avoué Bruno Genesio après la rencontre.

    "On n'a pas d'occasions nettes"

    Le LOSC a pourtant trouvé les ressources pour égaliser en première période avant de prendre un deuxième but sur "une demi-occasion sur un centre". Dépité après cette élimination, Genesio regrettait surtout de ne pas avoir vu ses joueurs mettre plus la pression sur le but de Rémy Descamps. Les Dogues ont certes eu la possession dans le deuxième acte du match. Mais avec seulement 0,4xG sur 90 minutes, difficile d’espérer mieux. "On a eu une domination et une possession un peu stériles. On manque de dangerosité dans nos attaques. Ça ne débouche pas assez sur des occasions nettes de but. En fin de match, Tiago (Santos) décoche une frappe extraordinaire, elle peut faire poteau rentrant."

    Heureusement pour l'OL, le poteau a été sortant, de quoi plonger le LOSC un peu plus dans une mini-crise.

    à lire également
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : sans match de championnat, les U17 se sont frottés au PSG
    6 commentaires
    1. OL-91
      OL-91 - lun 12 Jan 26 à 14 h 13

      Les possessions stériles, nous les avons connues en nombre sous Genesio.

      Signaler
      1. Le_Lyonniste
        Le_Lyonniste - lun 12 Jan 26 à 14 h 24

        J'allais écrire la même chose.

        Signaler
      2. RBV
        RBV - lun 12 Jan 26 à 14 h 50

        Le fameux « U » de handball autour de la surface adverse qui rendait dingue tous les supporters lyonnais de l’époque…

        Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 12 Jan 26 à 14 h 16

      il leur manque un Endrick devant ....
      ( et si on leur prêtait martin ? )

      Signaler
    3. OLVictory
      OLVictory - lun 12 Jan 26 à 14 h 27

      J'ai l'impression d'être revenu dix ans en arrière et d'écouter Bruno après une défaite qui nous explique en quoi les joueurs (et les poteaux) sont fautifs et lui parfaitement innocent.

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - lun 12 Jan 26 à 14 h 33

      J'ai trouvé cette équipe lilloise très forte avec une belle fluidité dans le jeu et des joueurs de talents ; il ne leur manque pas grand chose , un peu de vitesse et de réalisme dans la surface , Génésio est devenu un très bon coach il faut le reconnaitre .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Des supporters devant le Parc OL
    TKYDG : en dix ans, le Parc OL a-t-il réussi à vous faire oublier Gerland ? 11:00
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : sans match de championnat, les U17 se sont frottés au PSG 15:00
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes
    Coupe de France : Lille a eu "une possession stérile" contre l’OL 14:10
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Après Lille - OL (1-2), Tolisso affiche ses ambitions en Coupe de France 13:20
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe de France féminine : l'OL Lyonnes affrontera encore l'OM 12:30
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Lille - OL (1-2) : Kluivert a fait "un match parfait" 11:45
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Endrick après Lille - OL (1-2) : "Très heureux d’être dans cette équipe" 10:15
    Afonso Moreira (OL)
    Lille - OL (1-2) : un record pour Moreira en Coupe de France 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un premier but et une pression en moins 08:45
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France : l'OL connaîtra mardi son adversaire en 8es 08:00
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Lille - OL (1-2) : Fonseca a vu une évolution de son équipe en cinq mois 07:31
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un 613e joueur marquant 11/01/26
    Lille - OL (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 11/01/26
    Coupe de France : Endrick buteur pour sa première, l'OL élimine Lille en 16es (1-2) 11/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Lille - OL : Endrick lancé dans le grand bain 11/01/26
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - Mercato : Teo Barišić vers la Croatie ? 11/01/26
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    Coupe Gambardella : l'OL au forceps à Annecy (0-4) 11/01/26
    Pathé Mboup à Brest
    Éliminé de la Coupe de France, Brest gagne en amical avant d'affronter l'OL 11/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut