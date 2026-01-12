Coupe de France : Lille a eu "une possession stérile" contre l’OL

Éliminé de la Coupe de France, Bruno Genesio regrettait le manque d’impact de son équipe contre l’OL. Malgré une nette possession, Lille n’a pas inquiété plus que ça la défense lyonnaise.

De son temps à Rennes, Bruno Genesio n’était pas forcément bon à jouer pour l’OL. Face à son ancien coach, la formation lyonnaise avait plutôt du mal à s’imposer. Trois défaites en trois matchs. Depuis la prise de fonction à Lille, la tendance s’est clairement inversée et l’OL devient une vraie bête noire pour le technicien français. Dimanche soir, Bruno Genesio a subi sa cinquième défaite en six rencontres (un nul) sur le banc du LOSC.

Pour le seizième de finale de Coupe de France, il n’a pas vraiment été aidé par son gardien, il est vrai. En manquant sa sortie, Bodart a permis à Afonso Moreira d’ouvrir le score dès la 45e seconde de jeu. "Ça ne change peut-être pas tout le match car il nous reste une heure et demie pour revenir mais ça met les Lyonnais dans une position idéale. Mentalement ce n'est pas simple à assumer", a avoué Bruno Genesio après la rencontre.

"On n'a pas d'occasions nettes"

Le LOSC a pourtant trouvé les ressources pour égaliser en première période avant de prendre un deuxième but sur "une demi-occasion sur un centre". Dépité après cette élimination, Genesio regrettait surtout de ne pas avoir vu ses joueurs mettre plus la pression sur le but de Rémy Descamps. Les Dogues ont certes eu la possession dans le deuxième acte du match. Mais avec seulement 0,4xG sur 90 minutes, difficile d’espérer mieux. "On a eu une domination et une possession un peu stériles. On manque de dangerosité dans nos attaques. Ça ne débouche pas assez sur des occasions nettes de but. En fin de match, Tiago (Santos) décoche une frappe extraordinaire, elle peut faire poteau rentrant."

Heureusement pour l'OL, le poteau a été sortant, de quoi plonger le LOSC un peu plus dans une mini-crise.