Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Après Lille - OL (1-2), Tolisso affiche ses ambitions en Coupe de France

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de France, l’OL connaitra son adversaire mardi. Capitaine, Corentin Tolisso ne s’interdit rien dans cette compétition.

    MonacoLille… Pour attaquer la nouvelle année, l’OL avait fort à faire d’entrée de jeu. Après avoir retrouvé le chemin de la victoire juste avant la trêve, les Lyonnais savaient qu’ils allaient être attendus au tournant et que ces deux déplacements allaient conditionner les semaines à venir. En cette période de mercato plutôt calme pour l’instant, la formation rhodanienne ne s’est pas créée de turbulences inutiles.

    Après une victoire en Principauté en Ligue 1, elle a enchaîné avec un succès maitrisé (1-2) en Coupe de France dans le nord de la France. Deux tests réussis pour le plus grand plaisir de Corentin Tolisso"On savait que ça allait se jouer sur des détails. On savait que Lille mettait beaucoup d’intensité, elle courait énormément. Il fallait courir plus qu’eux. Ce (dimanche) soir, on a montré de belles choses, que ce soit sur le plan technique et dans la combativité, s’est réjoui le capitaine sur beIN Sports. Faut qu’on continue comme ça, on a fait deux gros matchs en 2026, on les a gagnés. C’est de bon augure pour la suite."

    "On a envie de gagner un trophée"

    Avec la réception de Brest dimanche pour les dix ans du Parc OL, les Lyonnais ne veulent pas tout gâcher à la maison. Cela leur permettrait de continuer à se battre pour le podium alors que la Coupe de France ne sera de retour que dans quelques semaines. À l’heure de fêter une décennie à Décines, il manque encore et toujours ce trophée qui ferait la différence. Pourquoi pas avec la Coupe de France ? Tolisso ne s’interdit rien. "On sait qu’il y a quelques matchs pour la gagner. Après, ce n’est jamais facile de gagner ici. On est qualifiés pour les 8es, bien sûr que l’OL a envie de gagner un trophée. Ça fait tant d’années qu’on n’en a pas gagné." Il serait ainsi le premier capitaine à gagner un titre à l’OL depuis 2012. Mais la route reste longue malgré tout, surtout que le plateau reste encore relevé.

    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 12 Jan 26 à 13 h 23

      L'Europa League est limite plus facile a gagner que la Coupe de France, vu qu'en France y'a un gros épouvantail richissime qui rafle tous les titres. Aston Villa, Porto ou la Roma c'est fort, mais c'est pas au niveau du PSG

    2. Juni38
      Juni38 - lun 12 Jan 26 à 13 h 31

      il faut tout faire pour la gagner , objectif majeur pour moi.
      Ce serait une juste récompense pour coco après tout ce qu'il a donné pour l'OL .
      ça n'a pu se faire avec le général , c'est cette année ou jamais .

    Après Lille - OL (1-2), Tolisso affiche ses ambitions en Coupe de France
