Quelle place doit donner l'OL à la Coupe de France ?

L'OL jouera à fond sa chance du côté de Lille ce dimanche en 16es de finale de la Coupe de France. Une compétition à part dans la saison lyonnaise.

5e de Ligue 1, 1er en Ligue Europa, l'OL assure jusqu'ici un très bon bilan comptable. Y ajoutera-t-il un grand parcours en Coupe de France comme en 2023-2024, lorsqu'il avait atteint la finale ? Pour cela, il faudra franchir l'obstacle lillois qui se présente à lui ce dimanche (21 heures).

Lors de l'édition 2024, l'Olympique lyonnais avait déjà affronté le LOSC, et s'était imposé 2 à 1. Mais le contexte était bien différent, puisqu'il s'agissait alors d'un 8e de finale et qu'il avait lieu à Décines. Cette fois-ci, il faut se déplacer à Pierre-Mauroy.

Entretenir la belle dynamique

Bien placés dans leur quête de renouer avec la Ligue des champions, et potentiellement devant la possibilité de viser loin en Coupe d'Europe, les Rhodaniens voient-ils dans ce tournoi un véritable objectif ? Oui, à en croire Ruben Kluivert. "L'équipe va bien, travaille bien et est dans une phase positive. Nous voulons avancer dans cette épreuve, gagner chaque partie, a martelé le défenseur néerlandais. On n'a pas cet état d'esprit qui nous ferait nous contenter d'un nul ou accepter la défaite."

Comme son joueur, Paulo Fonseca assure que cette confrontation face à Bruno Genesio et sa bande sera disputée à fond. "On a pas eu beaucoup de chance car les autres formations de l'élite affrontent des adversaires de divisions inférieures (sauf Angers - Toulouse, Nantes - Nice et PSG - PFC). Le test sera difficile, mais on a de l'ambition. C'est une compétition que j'aime beaucoup. On verra en cours de match, mais nous souhaitons aller loin", a-t-il confirmé.

Une qualification à Lille permettrait effectivement d'entretenir la bonne dynamique. Mais derrière, cela veut aussi dire ajouter une autre date à un calendrier qui pourrait s'épaissir. À partir des 8es, tous les tours jusqu'à la finale ont lieu un mardi ou un mercredi, entre deux rendez-vous de Ligue 1. Par exemple, en cas de succès, l'OL disputerait son 8e le 4 février, entre la réception du... LOSC, et un voyage à Nantes.

Un groupe qui va s'épaissir dans quelques semaines

De quoi possiblement laisser des forces dans la bataille. Maintenant, grâce au mercato et aux retours attendus de Malick Fofana et Ernest Nuamah, l'effectif va commencer à être quantitativement complet. Avec donc les moyens à disposition du staff pour évoluer sur tous les tableaux.

Mais inutile de tirer trop tôt des plans sur la comète, puisque la rencontre dominicale de ce 11 janvier s'annonce déjà suffisamment ardue. "Je sais que c'est un duel de coupe, mais on veut le gagner, comme tous les autres, a répété Paulo Fonseca. Il faut jouer avec la même ambition. Pour avoir la possibilité de l'emporter, nous devrons être équilibrés mentalement durant 90 minutes, peu importe les évènements. C'est capital." Ayant travaillé les tirs au but cette semaine, le Portugais ne laisse en tout cas rien au hasard avant ce rendez-vous.