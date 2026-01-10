Actualités
Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
Pavel Sulc, buteur lors de Nice – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

OL : Ruben Kluivert ne tarit pas d'éloges sur Pavel Šulc

  • par Gwendal Chabas

    • Le meilleur buteur de l'OL fait l'unanimité. Pavel Šulc est régulièrement encensé par son entraîneur et ses coéquipiers. À l'image de Ruben Kluivert vendredi.

    Paulo Fonseca dit régulièrement tout le bien qu'il pense de lui. Corentin Tolisso l'a comparé à Thomas Müller. Depuis son arrivée à l'OL, Pavel Šulc s'est imposé comme un élément incontournable. Au-delà d'être le meilleur réalisateur (onze buts toutes compétitions confondues), il est également un profil clé dans le jeu rhodanien, par son activité débordante.

    "L’une des personnes les plus sympathiques que je connaisse"

    Aujourd'hui, sa cote commence à grimper. Mais sa formation aura besoin de lui sur la deuxième moitié de l'exercice 2025-2026. "Pavel a un énorme sens du but. C’est l’une des personnes les plus sympathiques que je connaisse, tout en étant un excellent joueur capable de garder le ballon. En match, il se bat, il court pour l’équipe. Il représente l’exemple parfait de ce que nous devons faire sur le terrain et de ce que nous voulons être", l'a complimenté Ruben Kluivert vendredi.

    Déterminant à Monaco avec son doublé (1-3), le Tchèque devrait l'être encore ce dimanche face au LOSC en Coupe de France. On se souvient qu'au tour précédent, il avait déjà marqué deux fois contre Saint-Cyr Collonges (3-0). Directement impliqué dans six des neuf dernières réalisations lyonnaises, le footballeur de 25 ans aura sans doute un rôle clé, même avec l'arrivée d'Endrick, dans la suite de la saison de l'OL.

    Pavel Sulc lors son but pendant OL - Le Havre
    Ligue 1 : Pavel Šulc (OL) peut-il se mêler à la lutte des meilleurs buteurs ?

