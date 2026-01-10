Mercato : pourquoi Endrick a choisi l'OL

Dans 24 heures, Endrick fera ses premiers pas avec l'OL. Avant cela, il s'est confié sur ce choix pour relancer sa carrière.

Au-delà de la qualification, le 16e de finale de la Coupe de France de l'OL à Lille vaudra surtout pour une chose. Ce 11 janvier marquera le début, sur le terrain, d'Endrick avec sa nouvelle équipe. Titulaire ou remplaçant ? Paulo Fonseca n'a pas levé le voile vendredi devant la presse.

En attendant, l'attaquant a pris ses marques depuis une dizaine de jours avec ses coéquipiers et le staff. Il a tenu lundi une conférence de presse de présentation. Une expérience qui va presque au-delà du sportif pour le footballeur de 19 ans, qui suscite un énorme intérêt des médias et des observateurs.

"Je savais que je ne trouverais pas mieux"

Le joueur prêté par le Real Madrid s'est aussi confié à l'AFP durant un échange par messages avec l'agence française. Dans celui-ci, il explique pourquoi il s'est tourné vers l'Olympique lyonnais pour les six prochains mois. "Plusieurs clubs de tous les grands championnats européens étaient intéressés. Mais l’OL avait tout : le style de jeu, l’effectif, les compétitions à disputer, le staff technique, la direction, les supporters et l’histoire avec les Brésiliens, énumère Endrick. Lorsqu'ils m’ont présenté tout cela, j’ai simplement remercié les autres propositions qui arrivaient. Je savais que je ne trouverais pas mieux."