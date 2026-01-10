Mercato : pourquoi Endrick a choisi l'OL

Dans 24 heures, Endrick fera ses premiers pas avec l'OL. Avant cela, il s'est confié sur ce choix pour relancer sa carrière.
Au-delà de la qualification, le 16e de finale de la Coupe de France de l'OL à Lille vaudra surtout pour une chose. Ce 11 janvier marquera le début, sur le terrain, d'Endrick avec sa nouvelle équipe. Titulaire ou remplaçant ? Paulo Fonseca n'a pas levé le voile vendredi devant la presse.
En attendant, l'attaquant a pris ses marques depuis une dizaine de jours avec ses coéquipiers et le staff. Il a tenu lundi une conférence de presse de présentation. Une expérience qui va presque au-delà du sportif pour le footballeur de 19 ans, qui suscite un énorme intérêt des médias et des observateurs.
"Je savais que je ne trouverais pas mieux"
Le joueur prêté par le Real Madrid s'est aussi confié à l'AFP durant un échange par messages avec l'agence française. Dans celui-ci, il explique pourquoi il s'est tourné vers l'Olympique lyonnais pour les six prochains mois. "Plusieurs clubs de tous les grands championnats européens étaient intéressés. Mais l’OL avait tout : le style de jeu, l’effectif, les compétitions à disputer, le staff technique, la direction, les supporters et l’histoire avec les Brésiliens, énumère Endrick. Lorsqu'ils m’ont présenté tout cela, j’ai simplement remercié les autres propositions qui arrivaient. Je savais que je ne trouverais pas mieux."
Ma sainteté, cela démontre que l OL a retrouvé son pouvoir d’attraction! Et ce qui est stupéfiant c’est la rapidité de ce redressement. Il aura suffit de placer une vraie professionnelle à la tête du Staff. Comme quoi les japonais ont raison quand ils disent que le poisson « pourri par la tête » et avec Textor c’était pourri!
@alain.taulin : il semblerait que l'OL ait retrouvé quelque prestige , la première place en ligue europa n'y est peut être pas étrangère , ça met un peu les projecteurs sur le club .
Alors je l'interprète plus comme quoi on a un trou béant au poste de numéro neuf perso la théorie comme quoi on a actuellement un meilleur effectif que l'année dernière mis à part en attaque elle est clin d'oeil quand même faut vite le dire.
Votre SAINTETÉ (pas sainté !)
Pour aller faire du ski sur les meilleurs stations ?
Je n'en ai pas encore le droit car j'ai une sonde JJ en place suite à une opération au laser en décembre ( calculs dans un rein )
Il faut lui souhaiter une pleine réussite sous ses nouvelles couleurs tout en espérant qu'il ne soit pas découpé par les bouchers en puissance qui sévissent dans notre championnat.
L'OL actuel, une vitrine pour d'autres futurs cracks ?
La question mérite d'être posée
Peut être que l'OL est encore un grand club ... On a un effectif de qualité puisqu'on est bien placé encore en L1 et EL