Alejandro Gomes Rodriguez lors du match de la réserve de l’OL face à Hauts-Lyonnais (crédit : David Hernandez)

OL Académie : retour de la compétition pour la réserve

  • par Gwendal Chabas

    • Un mois après son dernier match, la réserve de l'OL retrouve le championnat de National 3 ce samedi. Dans un contexte marqué par le décès brutal du préparateur, Nicolas Quinault, le 30 décembre dernier.

    Au moment de s'échauffer et d'entrer sur la pelouse face à Alès, les jeunes de l'OL auront forcément une pensée pour lui. Le 30 décembre dernier, le club révélait le décès brutal de Nicolas Quinault. Ce dernier était préparateur physique au sein de l'Olympique lyonnais depuis plus de 20 ans. L'homme de 37 ans était présentement au sein du staff Pro 2.

    Ce match contre les Alésiens (à 18 heures) aura donc une portée différente pour Gueïda Fofana et ses troupes. Une affiche qui marque en outre le retour du championnat. Voilà un mois, à Montpellier (2-2), l'effectif rhodanien jouait sa dernière rencontre de 2025. Ce 10 janvier, il sera sur le pont pour la 12e journée.

    Alès 6e, mais...

    Une confrontation à domicile qu'il serait bien inspiré de négocier à la perfection afin de prendre des points. Il pourrait ainsi s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge. Actuellement huitièmes, les Gones recolleraient alors à la première moitié de tableau.

    En N3, les Lyonnais restent sur trois sorties sans défaite, avec deux nuls et un succès à la maison contre Marseille. Afin de poursuivre cette série, ils pourront compter sur Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, qui sont retenus pour cette confrontation. Mais attention, car si l'OAC pointe au sixième rang, c'est un peu un trompe-l'œil, puisqu'il a perdu huit unités pour une sanction administrative. Sans cela, il serait leader de la poule H. La partie s'annonce donc très relevée pour l'OL.

