Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL académie : le bilan de la réserve à la trêve

  • par Gwendal Chabas

    • En 2025-2026, les résultats de la réserve s'avèrent moins reluisants que la saison passée. Néanmoins, elle a décroché les victoires qu'il fallait pour ne pas être en danger actuellement en N3.

    À mi-parcours, il y a peu de chances que la réserve de l'OL se mêle à la bataille pour la montée, contrairement à 2024-2025. Lors du dernier exercice, elle avait lutté pendant longtemps pour les premières places avant de finir sur le podium (troisième). Cette saison, la donne est différente avec un effectif encore rajeuni et dont les principaux atouts offensifs sont régulièrement appelés chez les "grands". Pour autant, les protégés de Gueïda Fofana parviennent à se maintenir en milieu de tableau.

    Ce n'est pas toujours évident, mais ils comptent trois victoires après onze journées, pour quatre défaites et quatre matchs nuls. Les Gones occupent actuellement la huitième position avec treize points. Bien que cela n'avance pas très vite derrière, ils lutteront sûrement jusqu'au bout pour leur maintien.

    Bilan plus que correct en Challenge Espoirs

    Engagés cette année dans le Challenge Espoirs, les Rhodaniens peuvent espérer disputer la phase finale. Après quatre confrontations face à des réserves professionnelles, ils sont quatrièmes. Leur bilan est de trois succès, dont deux aux tirs au but, pour un revers. Avec huit unités, ils sont à deux longueurs du premier, Marseille. Il est néanmoins difficile d'en tirer des conclusions puisque toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de rencontres.

    Sur le plan individuel, le meilleur buteur en championnat chez les Lyonnais se nomme Daryll Benlahlou (19 ans, quatre réalisations), suivi par Rémi Himbert (17 ans, deux), Tiago Gonçalves (18 ans, deux) et Nehemie Lurika (18 ans, deux). Pour ce groupe, rendez-vous le samedi 10 janvier avec la réception du sixième, Alès, afin de lancer l'année 2026.

