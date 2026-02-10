Coupe LFFP : l'OL affrontera Dijon à 19 heures samedi

L'OL Lyonnes défiera-t-il l'un des clubs parisiens en finale de la Coupe LFFP ? Il se déplacera à Dijon samedi à 19 heures.

Le groupe de Jonatan Giráldez devra-t-il prévoir un voyage en Côte d'Ivoire mi-mars ? La réponse est oui s'il gagne sa demi-finale de Coupe LFFP samedi prochain. Il affrontera Dijon, en Côte-d'Or, le 14 février à 19 heures. Rappelons que l'OL Lyonnes s'est qualifié pour le dernier carré en battant Marseille mercredi (4-0).

Finale en Côte d'Ivoire le 14 mars

Une victoire qui lui permet d'ajouter un match à son calendrier. Après avoir dominé Saint-Étienne dimanche en Première Ligue (4-0), les Lyonnaises voyageront chez le 7e du championnat. En jeu, une place en finale face au Paris FC ou au PSG (le derby parisien se déroulera samedi à 17 heures). Le trophée se disputera à Abidjan le samedi 14 mars.

À noter que ces deux affiches devraient être retransmises sur la chaîne Youtube de la D1, comme ce fut le cas pour les quarts de finale. Une nouvelle rencontre en clair pour le club rhodanien après le duel contre l'ASSE le week-end dernier. Ajoutons qu'en cas de succès, les coéquipières de Wendie Renard verraient leur quart de finale de Coupe de France face au Havre être repoussé de quelques jours.