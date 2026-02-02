Après sa qualification obtenue à Marseille il y a dix jours, l'OL Lyonnes connait le chemin qui lui reste à faire pour atteindre la finale de la Coupe de France. Les joueuses de Jonatan Giráldez recevront Le Havre en quarts de finale.

La Première Ligue dimanche au Parc des Princes, la Coupe LFFP mercredi contre l'OM et un peu de Coupe de France ce lundi midi. Pas de match au programme pour l'OL Lyonnes, mais un tirage au sort pour les quarts de finale de la compétition. Vainqueures de l'OM il y a dix jours, les Fenottes attendaient encore de savoir qui serait leur futur adversaire dans cette coupe qu'elles n'ont plus gagnée depuis quelque temps déjà. Au siège de la FFF, Aline Riera a permis à l'OL Lyonnes d'éviter le PSG et le Paris FC que ce soit en quarts ou en demie, et la formation rhodanienne aura également la bonne nouvelle de recevoir à Décines.

Un possible déplacement à Nantes ou Strasbourg en demie

Le week-end du 15 mars, les coéquipières de Wendie Renard recevront Le Havre, pensionnaire de Première Ligue. La date n'est pas encore fixée puisque ce quart pourrait bien être décalé de quelques jours. Si l'OL Lyonnes vient à se qualifier pour la finale de la Coupe LFFP qui se tient le 14 mars, les Lyonnaises joueront le HAC le 18 mars. En cas de qualification en demi-finale de la Coupe de France, l'OL Lyonnes se rendra à Nantes ou à Strasbourg le 4 ou 5 avril prochain.