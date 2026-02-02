Mercato : Noham Kamara de plus en plus proche de l’OL

À quelques heures de la fin du mercato, l’OL continue d’ajuster son effectif. En plus de Roman Yaremchuk, le club lyonnais devrait accueillir une quatrième recrue avec Noham Kamara. Il reste toutefois des points à régler avec le PSG pour le jeune défenseur.
Ce n’est pas le jour le plus long comme cela peut être le cas l’été, mais l’OL s’active pour étoffer son effectif d’ici à ce lundi soir (20h). Dimanche soir, Paulo Fonseca a confirmé que Roman Yaremchuk allait rejoindre les rangs lyonnais en cette fin de mercato hivernal. L’attaquant ukrainien vient remplacer Martin Satriano dans le rôle d’un poids offensif, en espérant que l’efficacité soit un peu plus au rendez-vous que l’Uruguayen. Cependant, le joueur prêté par l’Olympiakos ne devrait pas être la troisième et dernière recrue hivernale de l’OL, d’après RMC Sport.
Des détails à régler d'ici à ce lundi soir
En marge de ce dossier offensif, Matthieu Louis-Jean et la direction lyonnaise ont avancé leurs pions sur Noham Kamara. Le jeune défenseur est dans le viseur depuis quelques semaines déjà et les prochaines heures devraient permettre son arrivée dans la capitale des Gaules. L’OL et le joueur de Youth League ont trouvé un accord contractuel tandis qu'un prêt avec option d'achat avance bien avec le PSG. Toutefois, il resterait encore des détails à régler avant que l’opération ne puisse se faire.
...en espérant que ça ne mette pas la zizanie dans le groupe.
Hier, contre Lille, j'ai eu l'impression, j'espère me tromper, que la "communication" entre Sulc et Hendrick, n'était pas au top !
"Allez l'OL" !
Je pense aussi que les deux n'ont pas forcément tout pour s'entendre, après ils sont professionnels, et tant qu'on gagne il n'y aura pas de soucis.
Sulc n'a d'ailleurs rien a se reprocher selon moi.
Pour ce qui est du groupe, on va être à 1 arrivée par ligne il me semble, ce qui me paraît raisonnable.
Les deux sont en pleine confiance, et n'hésiterons pas a tenter la frappe s'ils en ont l'opportunité. Et pourtant, on les voit aussi plutôt altruiste, avec du bon sens quand c'est nécessaire. Je pense surtout que les deux ont souffert de manques de ballons hier soir, et que ça a pu forcement un peu les tendre. Mais c'était le jeu d'hier soir, avec un milieu bien moins créatif sans Morton et tolisso...
Parfait, par contre le PSG risque de nous mettre une obligation d'achat bien salé...
Si la cellule et le coach valident son profil, on fonce les yeux fermés.
On a réellement besoin d'un défenseur pour la fin de saison, et surtout préparer la saison prochaine.
Boaf, même pas sur qu'ils mettent une option énorme. Si ils ne compte plus sur lui, soit il étirera son contrat jusqu a partir libre, soit ils en tirent un minimum acceptable à la valeur de son vrai niveau.
Étonnant que ces transferts se terminent seulement à quelque heures de la clôture .
Effet deadline justement. Tout s'accélère à son approche, chaque partie mettant de l'eau dans son vin.
Crystal Palace discuterait pour Kluivert avec l'OL
Tant que c’est pas Forest 😅
Quoique s’ils pouvaient nous rendre la pareille et mette 35M sur le joueur, alors pourquoi pas ?