Actualités
Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

Mercato : Noham Kamara de plus en plus proche de l’OL

  • par David Hernandez
  • 9 Commentaires

    • À quelques heures de la fin du mercato, l’OL continue d’ajuster son effectif. En plus de Roman Yaremchuk, le club lyonnais devrait accueillir une quatrième recrue avec Noham Kamara. Il reste toutefois des points à régler avec le PSG pour le jeune défenseur.

    Ce n’est pas le jour le plus long comme cela peut être le cas l’été, mais l’OL s’active pour étoffer son effectif d’ici à ce lundi soir (20h). Dimanche soir, Paulo Fonseca a confirmé que Roman Yaremchuk allait rejoindre les rangs lyonnais en cette fin de mercato hivernal. L’attaquant ukrainien vient remplacer Martin Satriano dans le rôle d’un poids offensif, en espérant que l’efficacité soit un peu plus au rendez-vous que l’Uruguayen. Cependant, le joueur prêté par l’Olympiakos ne devrait pas être la troisième et dernière recrue hivernale de l’OL, d’après RMC Sport.

    Des détails à régler d'ici à ce lundi soir

    En marge de ce dossier offensif, Matthieu Louis-Jean et la direction lyonnaise ont avancé leurs pions sur Noham Kamara. Le jeune défenseur est dans le viseur depuis quelques semaines déjà et les prochaines heures devraient permettre son arrivée dans la capitale des Gaules. L’OL et le joueur de Youth League ont trouvé un accord contractuel tandis qu'un prêt avec option d'achat avance bien avec le PSG. Toutefois, il resterait encore des détails à régler avant que l’opération ne puisse se faire.

    à lire également
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    PSG - OL Lyonnes (0-1) : Renard a ressenti une gêne avant le match
    9 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - lun 2 Fév 26 à 11 h 56

      ...en espérant que ça ne mette pas la zizanie dans le groupe.
      Hier, contre Lille, j'ai eu l'impression, j'espère me tromper, que la "communication" entre Sulc et Hendrick, n'était pas au top !

      "Allez l'OL" !

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - lun 2 Fév 26 à 11 h 58

        Je pense aussi que les deux n'ont pas forcément tout pour s'entendre, après ils sont professionnels, et tant qu'on gagne il n'y aura pas de soucis.

        Sulc n'a d'ailleurs rien a se reprocher selon moi.

        Pour ce qui est du groupe, on va être à 1 arrivée par ligne il me semble, ce qui me paraît raisonnable.

        Signaler
      2. Avatar
        ITSGONE - lun 2 Fév 26 à 12 h 34

        Les deux sont en pleine confiance, et n'hésiterons pas a tenter la frappe s'ils en ont l'opportunité. Et pourtant, on les voit aussi plutôt altruiste, avec du bon sens quand c'est nécessaire. Je pense surtout que les deux ont souffert de manques de ballons hier soir, et que ça a pu forcement un peu les tendre. Mais c'était le jeu d'hier soir, avec un milieu bien moins créatif sans Morton et tolisso...

        Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - lun 2 Fév 26 à 11 h 56

      Parfait, par contre le PSG risque de nous mettre une obligation d'achat bien salé...

      Si la cellule et le coach valident son profil, on fonce les yeux fermés.

      On a réellement besoin d'un défenseur pour la fin de saison, et surtout préparer la saison prochaine.

      Signaler
      1. Avatar
        ITSGONE - lun 2 Fév 26 à 12 h 36

        Boaf, même pas sur qu'ils mettent une option énorme. Si ils ne compte plus sur lui, soit il étirera son contrat jusqu a partir libre, soit ils en tirent un minimum acceptable à la valeur de son vrai niveau.

        Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - lun 2 Fév 26 à 12 h 08

      Étonnant que ces transferts se terminent seulement à quelque heures de la clôture .

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - lun 2 Fév 26 à 12 h 26

        Effet deadline justement. Tout s'accélère à son approche, chaque partie mettant de l'eau dans son vin.

        Signaler
    4. Ledromois
      Ledromois - lun 2 Fév 26 à 12 h 35

      Crystal Palace discuterait pour Kluivert avec l'OL

      Signaler
      1. Valbranque
        Valbranque - lun 2 Fév 26 à 12 h 37

        Tant que c’est pas Forest 😅
        Quoique s’ils pouvaient nous rendre la pareille et mette 35M sur le joueur, alors pourquoi pas ?

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe de France féminine : l'OL Lyonnes défiera Le Havre à la maison en quarts 12:30
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : Noham Kamara de plus en plus proche de l’OL 11:45
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    PSG - OL Lyonnes (0-1) : Renard a ressenti une gêne avant le match 11:00
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Ligue 1 : au contact de l’OM, sept points sur la 5e place... Le gros coup de l’OL 10:15
    OL - Lille (1-0) : Fonseca a apprécié "l’état d’esprit" 09:30
    Abner lors d'OL - Lille
    Virus pour Morton, paternité pour Abner… un samedi difficile à gérer pour l’OL 08:45
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : Nartey, la titularisation que personne n’attendait 08:00
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    OL : fermeture du mercato ce lundi à 20h 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    OL - Mercato : Fonseca confirme l’arrivée d’un attaquant 01/02/26
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    Après OL - Lille (1-0), Fonseca donne des nouvelles de Fofana 01/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    Niakhaté après OL - Lille (1-0) : "On kiffe ce moment tout simplement" 01/02/26
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes assure l'essentiel contre le PSG (0-1) 01/02/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 01/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après le but de Noah Nartey contre Lille.
    Face à Lille, l'OL ne laisse pas passer l'occasion 01/02/26
    Noah Nartey à l'entraînement de l'OL
    OL - Lille : Nartey à la place de Morton, Sulc et Endrick associés 01/02/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    PSG - OL Lyonnes : Katoto en pointe, Renard pas sur la feuille 01/02/26
    Les joueurs de Laval
    Avant la Coupe de France contre l’OL, Laval continue de s’enfoncer en Ligue 2 01/02/26
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Ligue 1 - Coupe de France : le programme de l'OL en février 01/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut