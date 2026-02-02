Mercato : Noham Kamara de plus en plus proche de l’OL

À quelques heures de la fin du mercato, l’OL continue d’ajuster son effectif. En plus de Roman Yaremchuk, le club lyonnais devrait accueillir une quatrième recrue avec Noham Kamara. Il reste toutefois des points à régler avec le PSG pour le jeune défenseur.

Ce n’est pas le jour le plus long comme cela peut être le cas l’été, mais l’OL s’active pour étoffer son effectif d’ici à ce lundi soir (20h). Dimanche soir, Paulo Fonseca a confirmé que Roman Yaremchuk allait rejoindre les rangs lyonnais en cette fin de mercato hivernal. L’attaquant ukrainien vient remplacer Martin Satriano dans le rôle d’un poids offensif, en espérant que l’efficacité soit un peu plus au rendez-vous que l’Uruguayen. Cependant, le joueur prêté par l’Olympiakos ne devrait pas être la troisième et dernière recrue hivernale de l’OL, d’après RMC Sport.

Des détails à régler d'ici à ce lundi soir

En marge de ce dossier offensif, Matthieu Louis-Jean et la direction lyonnaise ont avancé leurs pions sur Noham Kamara. Le jeune défenseur est dans le viseur depuis quelques semaines déjà et les prochaines heures devraient permettre son arrivée dans la capitale des Gaules. L’OL et le joueur de Youth League ont trouvé un accord contractuel tandis qu'un prêt avec option d'achat avance bien avec le PSG. Toutefois, il resterait encore des détails à régler avant que l’opération ne puisse se faire.