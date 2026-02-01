Actualités
La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
La joie des joueurs de l’OL après la victoire contre Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Niakhaté après OL - Lille (1-0) : "On kiffe ce moment tout simplement"

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Vainqueur de Lille (1-0) dimanche après-midi, l'OL a fait un très gros coup au classement. Avec dix victoires de suite, Moussa Niakhaté ne veut pas s'enflammer, mais profite de l'instant présent.

    Une victoire 1-0 aux forceps mais un dixième succès de suite. Comment le groupe le vit-il ?

    Moussa Niakhaté : C'est génial. Déjà, même si c'était 10 matchs sans défaite, ç'aurait été très, très bien. Mais là, 10 victoires de suite, c'est super. Ce sont des séries et on essaie de tout faire pour qu'elle ne s'arrête pas, de la prolonger le plus longtemps possible. Mais on kiffe ce moment, il faut continuer. Si on réussit, c'est parce qu'on a les ingrédients, on a la recette. On les applique à chaque fois. Il faut continuer.

    Vous revenez à hauteur de Marseille, à la troisième place. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que le podium est un objectif pour vous ?

    Non, non, non. On regarde vraiment match après match. Je sais que ça fait très discours de footballeur, discours bateau, mais c'est réel. On n'aurait pas eu cette série-là si on n'avait pas regardé match après match. On ne fait pas trop attention à nos adversaires, à ce qu'ils font, leurs résultats. On fait les nôtres. On est sur toutes les compétitions encore, on va tout faire pour être dans toutes les compétitions le plus longtemps possible cette saison.

    "On joue au foot pour viser haut"

    Malgré le discours, vous faites cette série avec des blessés. Cela ouvre quand même d'autres belles perspectives, non ?

    Non, parce que ça voudrait dire que dès le début de saison, on avait des objectifs très bas. Alors qu'on a toujours des objectifs très hauts. Même dans les moments où beaucoup ont douté, car je ne vais pas répéter toute l'histoire lyonnaise avec la Ligue 2, avec le fait qu'on ne pouvait pas recruter qui on voulait. On a toujours mis des objectifs élevés. On a toujours été prêts. En fait, on joue au foot pour viser haut, surtout quand on est l'Olympique lyonnais. Ça, ça ne changera jamais, peu importe les joueurs qui jouent.

    8 commentaires
    1. Avatar
      piedicortedigaggio - dim 1 Fév 26 à 18 h 36

      Patron.
      Admiratif de ce joueur, de ce groupe.

    2. Avatar
      olgoneforever - dim 1 Fév 26 à 18 h 52

      Des propos intelligents de sa part. Je reviens du Groupama et c'est vrai que c'était dur avec un milieu chamboulé.
      C'est bien si vraiment les joueurs ne s'enflamment pas : pour nous ,du moins moi , ça commence à être difficile de ne pas le faire !

      1. florentdu42
        florentdu42 - dim 1 Fév 26 à 18 h 58

        +10000.
        Son discours est digne de la grande époque en effet.
        La ou beaucoup auraient peut être dis oui on vise le podium ect, lui non, il reste droit dans ses bottes et on fait match après match et on verra.
        C'est en effet ça la recette.
        Il y aura bien le temps de faire des comptes quand il restera 3 4 journées.
        Pour le moment il faut se soucier uniquement de nous et surtout ne pas sombrer dans le défaitisme quand on perdra un match.

    3. Bidibulle
      Bidibulle - dim 1 Fév 26 à 18 h 53

      Charismatique, emblematique, conquerant, leadership, gagne...

      Y a du Cris en lui...y a du Cacapa en lui! Les deux en un!

      J adore .

      Sans oublier Mister Mata!

    4. OL-91
      OL-91 - dim 1 Fév 26 à 19 h 01

      Kiffons !

    5. Avatar
      Tigone - dim 1 Fév 26 à 19 h 18

      Moussa ballon d'or !
      Ça fait tellement longtemps que je le dis!

    6. Avatar
      pathetikOL - dim 1 Fév 26 à 19 h 26

      comme disait Benjamin NIvet un de nos excellents anciens joueurs de Ligue 1 (les Pagis, Carrière qui pourraientfaire ou ont fait de bien meilleurs correspondants que ceux de Bein (au passage ! merci à Ligue 1+) gagner ce genre de match avec une belle solidarité et une excellente efficacité défensive est essentiel dans une saison. Et en profiter pour mettre à 7 points le LOSC de Létang et Armand ces suppos de Nasser et QSG, quel bonheur, allez l'OL !

    7. Avatar
      Vudailleurs - dim 1 Fév 26 à 19 h 31

      C'est une saison emballante et l'arrivée d'Endrick nous fait changer de planisphère, mais la saison ne sera réussie qu'avec une qualification directe en LDC ou un titre.

