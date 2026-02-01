Vainqueur de Lille (1-0) dimanche après-midi, l'OL a fait un très gros coup au classement. Avec dix victoires de suite, Moussa Niakhaté ne veut pas s'enflammer, mais profite de l'instant présent.

Une victoire 1-0 aux forceps mais un dixième succès de suite. Comment le groupe le vit-il ?

Moussa Niakhaté : C'est génial. Déjà, même si c'était 10 matchs sans défaite, ç'aurait été très, très bien. Mais là, 10 victoires de suite, c'est super. Ce sont des séries et on essaie de tout faire pour qu'elle ne s'arrête pas, de la prolonger le plus longtemps possible. Mais on kiffe ce moment, il faut continuer. Si on réussit, c'est parce qu'on a les ingrédients, on a la recette. On les applique à chaque fois. Il faut continuer.

Vous revenez à hauteur de Marseille, à la troisième place. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que le podium est un objectif pour vous ?

Non, non, non. On regarde vraiment match après match. Je sais que ça fait très discours de footballeur, discours bateau, mais c'est réel. On n'aurait pas eu cette série-là si on n'avait pas regardé match après match. On ne fait pas trop attention à nos adversaires, à ce qu'ils font, leurs résultats. On fait les nôtres. On est sur toutes les compétitions encore, on va tout faire pour être dans toutes les compétitions le plus longtemps possible cette saison.

"On joue au foot pour viser haut"

Malgré le discours, vous faites cette série avec des blessés. Cela ouvre quand même d'autres belles perspectives, non ?

Non, parce que ça voudrait dire que dès le début de saison, on avait des objectifs très bas. Alors qu'on a toujours des objectifs très hauts. Même dans les moments où beaucoup ont douté, car je ne vais pas répéter toute l'histoire lyonnaise avec la Ligue 2, avec le fait qu'on ne pouvait pas recruter qui on voulait. On a toujours mis des objectifs élevés. On a toujours été prêts. En fait, on joue au foot pour viser haut, surtout quand on est l'Olympique lyonnais. Ça, ça ne changera jamais, peu importe les joueurs qui jouent.